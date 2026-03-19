Mainz vs Sigma Olomouc, en vivo el partido de vuelta de los octavos de final de la Conference League 2026

La serie llega igualada a Alemania y el local no puede fallar ante su gente.

¡¡¡Bienvenidos al minuto a minuto del Mainz vs Sigma Olomouc!!! Mainz y Sigma Olomouc se enfrentan en un duelo decisivo por la vuelta de los octavos de final de la UEFA Conference League 2025-2026, en un partido que podrás seguir en vivo con el minuto a minuto, los goles y todas las incidencias desde Alemania. La serie llega completamente abierta tras el empate sin goles en la ida, por lo que cualquier detalle puede marcar la diferencia en la lucha por el pase a los cuartos de final.

El conjunto alemán buscará imponer su localía y aprovechar su mejor momento reciente para inclinar la balanza, mientras que el equipo checo intentará dar la sorpresa como visitante. Todo lo que ocurra en este partido lo podrás seguir en vivo a través de Claro Sports, en un cruce que promete tensión hasta el final e incluso la posibilidad de definirse en tiempo extra o penales.

¿A qué hora inicia la transmisión del Mainz vs Sigma Olomouc hoy jueves 19 de marzo de 2026?

El encuentro Mainz vs Sigma Olomouc se disputará hoy jueves 19 de marzo a las 11:45 horas (tiempo del centro de México).

Mainz vs Sigma Olomouc: ¿Cómo y dónde ver en vivo el partido de vuelta de los octavos de final de la Conference League 2026?

Ni Mainz ni Sigma Olomouc cuentan con futbolistas suspendidos para este partido de vuelta de los octavos de final de la UEFA Conference League. Se estima que Urs Fischer y Tomáš Janotka no harán muchas variantes con respecto a los partidos anteriores.

Mainz 05: Daniel Batz; Danny da Costa, Stefan Posch, Dominik Kohr; Silvan Widmer, Paul Nebel, Kaishu Sano, Jaesung Lee, Phillipp Mwene; Phillip Tietz y Nelson Weiper. DT: Urs Fischer.

Sigma Olomouc: Jan Koutny; Antonin Hadas, Jiri Spacil, Matus Maly, Jiri Slama; Danijel Sturm, Michal Beran, Peter Barath, Abubakar Ghali; Antonin Rusek y Jan Kliment. DT: Tomas Janotka.

¿Cuáles son los criterios de desempate de la Conference League 2026 y quién clasifica?

En la UEFA Conference League 2026, las series de eliminación directa se definen por el marcador global tras los dos partidos (ida y vuelta). En caso de igualdad en el resultado global, ya no se aplica el criterio del gol de visitante, por lo que el enfrentamiento se extiende a una prórroga de dos tiempos de 15 minutos cada uno. Si la paridad se mantiene luego del tiempo extra, la clasificación se decide mediante una tanda de penales. De esta manera, avanzará a la siguiente ronda el equipo que logre imponerse en el global o, en su defecto, el que se quede con la victoria en la prórroga o desde los once pasos.

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