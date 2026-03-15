El Águila vence a Sultanes y obliga el quinto juego en semifinales de la Liga Mexicana de Sóftbol

El equipo veracruzano respondió en la cuarta entrada con un jonrón de Érika Piancastelli y un triple de Lisa Hop

El Águila de Veracruz derrotó 3-1 a Sultanes de Monterrey en el Juego 4 de la serie semifinal de la Liga Mexicana de Sóftbol, resultado con el que obliga a la disputa de un quinto partido para definir al equipo que avanzará a la Serie de la Reina. El encuentro se disputó en el Estadio Beto Ávila, donde el conjunto veracruzano respondió después de encontrarse en desventaja de dos juegos en la serie.

Durante las primeras entradas el partido se desarrolló con pocas oportunidades ofensivas. La lanzadora de Sultanes, Payton Gottshall, mantuvo control desde el círculo y limitó los contactos de Veracruz, mientras que Ilaria Cacciamani hizo lo propio por El Águila para sostener el juego sin carreras en los primeros episodios.

La pizarra se movió en la cuarta entrada con un batazo de Érika Piancastelli, quien conectó cuadrangular por el jardín central con cuenta de tres bolas y dos strikes. Ese batazo colocó la primera carrera del encuentro y abrió el camino para el ataque del equipo local.

Después del jonrón, Veracruz volvió a generar daño en ese mismo inning. Lisa Hop conectó triple por el jardín derecho y permitió que Suzy Brookshire anotara la segunda carrera del encuentro, colocando el marcador 2-0 a favor de las ‘Gloriosas’.

Sultanes respondió en el quinto episodio para evitar la blanqueada. Morgan Howe conectó imparable productor que llevó al plato a Savannah Wysocki, reduciendo la diferencia y colocando el marcador 2-1 en el Estadio Beto Ávila.

La respuesta de Veracruz llegó en la parte baja de esa misma entrada. Stormy Kotzelnick conectó doble al jardín izquierdo, lo que permitió que Diana Vizcarra anotara desde las bases y ampliara la ventaja para El Águila con el 3-1.

Cae el último out ⚡️



El Águila Softbol 🦅 se queda con el triunfo ante Sultanes Femenil 👳🏻 y empata la serie ⚖️#EnMiSoftEra 🥎🎀 pic.twitter.com/1rzUJ7Hoa7 — Liga Mexicana de Softbol (@LigaMexSoft) March 15, 2026

En el círculo de pitcheo, Cacciamani completó la ruta para quedarse con la victoria. La lanzadora trabajó siete entradas, permitió cuatro hits, una carrera, otorgó un pasaporte y registró cuatro ponches frente a la ofensiva regiomontana.

Con el resultado, El Águila empata la serie semifinal 2-2 y obliga la disputa de un quinto juego en Veracruz. El ganador del encuentro definitivo obtendrá el último boleto disponible para disputar la Serie de la Reina de la Liga Mexicana de Sóftbol, en donde ya espera Diablos Rojos Femenil.

TE PUEDE INTERESAR: