Lyon vs Celta, en vivo el partido de vuelta de los octavos de final de la Europa League 2026

El equipo francés quiere aprovechar la localía en una serie que está igualada.

¡¡¡Bienvenidos al minuto a minuto del Lyon vs Celta!!! Lyon y Celta de Vigo se enfrentan en un duelo decisivo por la vuelta de los octavos de final de la UEFA Europa League 2025-2026, en un partido que podrás seguir en vivo con el minuto a minuto, los goles y todas las incidencias desde el Groupama Stadium. La serie llega completamente abierta tras el empate 1-1 en el encuentro de ida en Balaídos, por lo que ambos equipos saldrán con la obligación de buscar la clasificación a los cuartos de final.

El conjunto francés intentará hacer valer su localía y el apoyo de su afición para inclinar la balanza, mientras que el Celta llega con la confianza de haber competido de igual a igual en el primer duelo. Todo lo que ocurra en este partido lo podrás seguir en vivo a través de Claro Sports, en un duelo que promete intensidad, ocasiones en ambas áreas y un desenlace que podría resolverse en los detalles o incluso extenderse más allá de los 90 minutos.

¿A qué hora inicia la transmisión del Lyon vs Celta hoy jueves 19 de marzo de 2026?

El encuentro Lyon vs Celta se disputará hoy jueves 19 de marzo a las 11:45 horas (tiempo del centro de México).

Lyon vs Celta: ¿Cómo y dónde ver en vivo el partido de vuelta de los octavos de final de la Europa League 2026?

Lyon no cuenta con futbolistas suspendidos para este partido de vuelta de los octavos de final de la UEFA Europa League mientras que Celta no podrá contar con Oscar Mingueza y Borja Iglesias, sancionados. Se estima que Paulo Fonseca y Claudio Giraldez no harán muchas variantes con respecto a los partidos anteriores.

Lyon: Dominik Greif; Steeve Kango, Clinton Mata, Moussa Niakhaté, Nicolás Tagliafico, Abner Vinicus; Corentin Tolisso, Tyler Morton, Noah Nartey; Endrick y Roman Yaremchuk. DT: Paulo Fonseca.

Celta de Vigo: Ionis Radu; Javi Rodríguez, Carl Starfelt, Marcos Alonso; Javi Rueda, Matías Vecino, Illaix Moriba, Sergio Carreira; Fer López, Pablo Durán y Willot Swedberg. DT: Claudio Giraldez.

¿Cuáles son los criterios de desempate de la Europa League 2026 y quién clasifica?

En la UEFA Europa League 2026, las series de eliminación directa se definen por el marcador global tras los dos partidos (ida y vuelta). En caso de igualdad en el resultado global, ya no se aplica el criterio del gol de visitante, por lo que el enfrentamiento se extiende a una prórroga de dos tiempos de 15 minutos cada uno. Si la paridad se mantiene luego del tiempo extra, la clasificación se decide mediante una tanda de penales. De esta manera, avanzará a la siguiente ronda el equipo que logre imponerse en el global o, en su defecto, el que se quede con la victoria en la prórroga o desde los once pasos.

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