Marcelo Flores se acerca al Mundial con Canadá

El jugador de los Tigres es convocado para la fecha FIFA de marzo y se acerca a poder ir a la Copa del Mundo

Marcelo Flores es convocado por la selección de Canadá | Imago7

Marcelo Flores vuelve a aparecer en el panorama internacional al ser incluido en la convocatoria de Canadá para la fecha FIFA de marzo, en la que enfrentará a Islandia y Túnez. El mediocampista de Tigres integra la lista de 26 jugadores elegidos por Jesse Marsch en un momento en el que el equipo comienza a definir su estructura rumbo al Mundial 2026.

La presencia del futbolista que milita en la Liga MX confirma que sigue dentro del seguimiento del cuerpo técnico. En una etapa donde cada llamado tiene implicaciones directas en la lista final, Flores se mantiene como una de las opciones que el entrenador observa con atención.

Su actividad reciente en el Clausura 2026 ha sido constante, aunque sin un rol fijo como titular. El volante, exjugador del Arsenal, ha contado con minutos ante equipos como Monterrey, Puebla y América, lo que le ha permitido mantenerse en la mirada del estratega nacional

Esa continuidad dentro de la rotación ha sido suficiente para mantenerse en el radar de la selección canadiense. El jugador del cuadro regiomontano ha respondido en distintos contextos, lo que le abre la puerta para seguir sumando convocatorias en la recta final del proceso.

Canadá disputará sus dos compromisos en casa, ambos en el BMO Field de Toronto. El primero será el 28 de marzo ante Islandia, mientras que el segundo está programado para el 31 frente a Túnez, en una serie de partidos clave para ajustar detalles.

Estos encuentros forman parte de la última ventana oficial antes de la Copa del Mundo, lo que incrementa la exigencia para el plantel. El cuerpo técnico busca evaluar el rendimiento del grupo en condiciones cercanas a las que enfrentará como anfitrión.

Además, algunos nombres estarán presentes únicamente en el campamento sin ver actividad en los partidos, como Alistair Johnston y Moïse Bombito. Con esta convocatoria, Canadá continúa afinando su preparación con la mira puesta en llegar al Mundial con un equipo definido.

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