Horacio de la Vega adelanta cambios para la LMB: calendario, selección mexicana y plazas bajo análisis

El presidente de la Liga Mexicana de Béisbol habló de los planes para 2027, posibles ajustes al calendario y el trabajo con Grandes Ligas rumbo al próximo Clásico Mundial

De la Vega adelanta cambios en la LMB | Imago7

La Liga Mexicana de Béisbol llegó al momento decisivo de su temporada 2026 con los Olmecas de Tabasco y los Toros de Tijuana listos para disputar la Serie del Rey. Sin embargo, mientras ambas organizaciones se preparan para definir al campeón, Horacio de la Vega ya trabaja en los siguientes pasos de la competencia.

El presidente de la LMB habló sobre el crecimiento que ha tenido la liga durante este año y adelantó algunos de los proyectos que podrían concretarse durante los próximos meses. Entre ellos aparecen nuevos acuerdos comerciales, modificaciones al calendario, una revisión de las plazas y un trabajo conjunto para fortalecer a la Selección Mexicana.

La LMB tuvo un mejor año comercial del esperado

De la Vega reconoció que existían dudas sobre el comportamiento comercial de la liga debido a la cercanía del Mundial de fútbol de 2026, pero aseguró que los resultados terminaron siendo mejores de lo previsto.

“Paradójicamente también lo reconozco, pensé que iba a ser un año complicado en la parte, por ejemplo, comercial, teniendo el Mundial de fútbol como antesala de todo lo que iba a ocurrir, y de manera disruptiva fue muy al contrario”, explicó.

El dirigente aseguró que 2026 se convirtió en el mejor año comercial en la historia reciente de la LMB, además de considerar que los acuerdos alcanzados permitirán darle estabilidad al circuito durante los próximos años. También adelantó que habrá anuncios relacionados con contratos comerciales de largo plazo.

Centralización comercial y acuerdos internacionales

De la Vega señaló que uno de los objetivos de la liga será continuar con la centralización de determinados activos comerciales. El dirigente adelantó que durante octubre podrían presentarse anuncios relacionados con este proyecto y otras iniciativas que buscan fortalecer a la LMB.

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La relación con Grandes Ligas también seguirá siendo un punto importante. De la Vega explicó que existe expectativa sobre lo que sucederá en 2027 con MLB y el sindicato de jugadores, por lo que la liga mexicana analiza diferentes escenarios antes de definir algunas de sus decisiones.

“Estamos preparando también distintas dinámicas con la intención de ver exactamente cuál es el resultado de las negociaciones que tiene MLB con el sindicato de jugadores en Estados Unidos”, comentó. El presidente de la LMB anticipó que entre mediados y finales de octubre podrían conocerse proyectos relevantes para el béisbol mexicano.

La Selección Mexicana, otro pendiente para la LMB

Uno de los temas que De la Vega considera prioritarios es la participación de México en el próximo Clásico Mundial de Béisbol. El dirigente reconoció que el resultado obtenido en 2026 estuvo por debajo de las expectativas y planteó la necesidad de trabajar directamente con Grandes Ligas y la Federación Mundial de Béisbol.

“Creo que faltó poner el dedo en la llaga con la gente de Grandes Ligas, con la Federación Mundial de Béisbol, con la intención de que ese tipo de dinámica no ocurra en el futuro y que tengamos realmente mismas posibilidades en equidad y circunstancias entre todos los equipos”, señaló.

Aunque todavía no está definida la próxima edición del Clásico Mundial, De la Vega mencionó que podría realizarse en 2029 o incluso hasta 2030. El objetivo, dijo, será contar con una selección competitiva y encontrar mejores condiciones para integrar a los peloteros mexicanos que juegan en Grandes Ligas.

La Liga Mexicana no contempla una expansión por ahora

En cuanto a la posibilidad de sumar nuevos equipos, el presidente de la LMB fue claro: no existe actualmente un proyecto de expansión. La prioridad está en analizar el desempeño de las plazas que ya forman parte de la liga y determinar cuáles tienen mejores perspectivas a mediano y largo plazo.

“Estamos analizando plazas en las cuales nos ha ido muy bien. Estamos analizando plazas que no nos va tan bien, hay que reconocerlo también”, explicó.

De la Vega señaló que, si alguna ciudad deja de tener las condiciones necesarias para sostener una franquicia, podría estudiarse una eventual mudanza hacia otro destino con mayor potencial de crecimiento, afición, empresas y estabilidad. Sin embargo, aclaró que no sería una decisión inmediata y que el análisis contempla un horizonte de tres a cinco años.

El calendario 2027 podría tener más partidos

Otro de los proyectos en revisión es el calendario. La LMB trabaja con una empresa estadounidense especializada en programación deportiva para determinar si conviene modificar la distribución de los partidos y aumentar ligeramente el número de encuentros.

“Hay posibilidad de crecerlo posiblemente unos cuatro o cinco juegos más por equipo”, explicó De la Vega. Con 20 equipos, el aumento representaría una cantidad considerable de encuentros, aunque la decisión todavía no está tomada.

La empresa también utilizará herramientas de inteligencia artificial para analizar diferentes variables, entre ellas la logística de los viajes, la competitividad y la posibilidad de aumentar los enfrentamientos entre equipos que mantienen rivalidades.

“Queremos generar y fomentar mucho más rivalidades entre los equipos”, explicó De la Vega, quien puso como referencia a Grandes Ligas y la importancia que tienen series como Yankees contra Red Sox. La propuesta será analizada antes de la Asamblea de noviembre, donde los clubes definirán si existe consenso para modificar el calendario.

Por ahora, el objetivo de la LMB es mantener el crecimiento sin perder de vista la viabilidad económica y deportiva de sus franquicias. La Serie del Rey entre Olmecas y Toros cerrará la temporada 2026, pero para Horacio de la Vega el trabajo rumbo a 2027 ya comenzó, con decisiones que podrían definir la siguiente etapa de la Liga Mexicana de Béisbol.

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