Olmecas pierde tres lanzadores para la Serie del Rey tras sanciones por bronca ante Pericos

Jimmy Cordero, Keone Kela y Francis Peguero son los jugadores de Olmecas que se perderán el inicio de la pelea por el título

La Liga Mexicana de Béisbol dio a conocer las sanciones tras la bronca registrada durante el Juego 5 de la Serie de Campeonato de la Zona Sur entre Pericos de Puebla y Olmecas de Tabasco, castigos que afectan directamente al conjunto tabasqueño de cara a la Serie del Rey frente a los Toros de Tijuana.

Olmecas no podrá contar con tres de sus lanzadores en el inicio de la disputa por el campeonato, luego de que la liga determinara suspensiones para Jimmy Cordero, Keone Kela y Francis Peguero por su participación en los hechos ocurridos en el Estadio Hermanos Serdán el pasado viernes 4 de septiembre.

Cordero recibió una suspensión de cuatro partidos, además de una multa económica, por lo que será una de las principales ausencias para Tabasco durante la serie ante Tijuana. Por su parte, Kela deberá cumplir tres encuentros de castigo, mientras que Peguero fue sancionado con dos juegos fuera de actividad.

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Las suspensiones para los integrantes de Olmecas comenzarán a aplicarse a partir del martes 8 de septiembre de 2026, con el Juego 1 de la Serie del Rey.

La bronca entre Olmecas y Pericos dejó varias sanciones

El conflicto ocurrió en la parte baja de la octava entrada del quinto encuentro de la Serie de Campeonato de la Zona Sur. Después de un lanzamiento de Clayton Andrews que golpeó a Herlis Rodríguez, el jugador reaccionó y se dirigió hacia el lanzador, lo que provocó que ambas bancas ingresaran al terreno de juego.

La situación generó una pausa en el encuentro y la intervención de jugadores, cuerpos técnicos y umpires para separar a los integrantes de ambas organizaciones. El enfrentamiento dejó más de 10 expulsiones durante el partido disputado en Puebla.

Tras revisar los videos del encuentro, el reporte de los umpires y el reglamento de la Liga Mexicana de Béisbol, la organización determinó las sanciones correspondientes para los participantes de ambos equipos.

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Por parte de Pericos de Puebla, José Martínez recibió una suspensión de 20 juegos y una multa económica. Además, Ciro Norzagaray fue castigado con cuatro partidos, mientras que Vladimir Gutiérrez, Cristhian Adames, Edgar Torres y Emailin Montilla tendrán dos encuentros de suspensión cada uno.

Los castigos para los jugadores de Puebla serán aplicados a partir del inicio de la temporada 2027, mientras que los elementos de Olmecas deberán cumplir sus sanciones durante la Serie del Rey. Con estas resoluciones, Tabasco enfrentará la serie por el título de la Liga Mexicana de Béisbol ante Toros de Tijuana con modificaciones en su roster, especialmente dentro de su grupo de lanzadores.

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