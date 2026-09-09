Olmecas de Tabasco vs Toros de Tijuana en vivo: transmisión Juego 1 de la Serie del Rey, Liga Mexicana de Béisbol 2026

Tabasco y Tijuana abren este martes una final inédita por el campeonato de la Liga Mexicana de Béisbol después de superar sus respectivas series de campeonato

La Serie del Rey 2026 comienza este martes con un enfrentamiento que por primera vez pondrá frente a frente a los Olmecas de Tabasco y los Toros de Tijuana. Ambos equipos llegaron a la definición después de superar tres rondas de playoffs y ahora necesitan cuatro victorias para quedarse con el campeonato de la Liga Mexicana de Béisbol.

Los Toros tendrán la ventaja de iniciar la serie en casa debido al mejor récord que consiguieron durante el rol regular. Tijuana terminó con 60 triunfos y 31 derrotas, mientras que Tabasco cerró con marca de 54-38. El primer juego también pondrá frente a frente a dos de los lanzadores destacados de la temporada.

LMB 2026: ¿A qué hora empieza la transmisión del Olmecas vs Toros hoy 8 de septiembre?

El Juego 1 de la Serie del Rey se disputará este martes 8 de septiembre a las 20:35 horas, tiempo del centro de México, en el Toros Mobil Park de Tijuana.

Los managers ya tienen definidos a sus abridores para el comienzo de la final. Austin Warner será el encargado de abrir por los Olmecas de Tabasco, mientras que Daniel Martínez subirá a la lomita por los Toros de Tijuana.

El enfrentamiento tendrá como escenario a una de las dos aficiones que buscarán acompañar a su equipo durante el inicio de la pelea por el campeonato. Tijuana obtuvo el derecho de comenzar como local gracias a su mejor desempeño en la temporada regular.

La Serie del Rey se juega al mejor de siete partidos, por lo que el primer equipo que consiga cuatro victorias se convertirá en campeón. Los primeros dos encuentros se disputarán en Tijuana y posteriormente la serie viajará a Villahermosa.

Serie del Rey 2026: ¿Dónde ver en vivo el Tabasco vs Tijuana de la Liga Mexicana de Béisbol?

Los aficionados podrán seguir el primer encuentro de la final a través de la multiplataforma de Claro Sports. El Juego 1 será especialmente relevante para Tijuana, que buscará aprovechar la localía y comenzar la final con ventaja. Para Tabasco, el objetivo será conseguir al menos uno de los primeros dos encuentros en territorio fronterizo antes de trasladar la serie a casa.

MÁS INFORMACIÓN: Calendario y resultados de los Playoffs LMB 2026

¿Cómo va la Serie del Rey de la LMB 2026?

La Serie del Rey se encuentra 0-0, ya que el primer partido se disputará este martes. El ganador del enfrentamiento entre Olmecas y Toros tendrá la primera ventaja en una final que puede extenderse hasta siete encuentros.

Tijuana llega después de una postemporada con tres series ganadas por marcadores de 4-1. Primero eliminó a Algodoneros del Unión Laguna, después superó a Charros de Jalisco y finalmente dejó fuera a Sultanes de Monterrey para conquistar el campeonato de la Zona Norte.

Los Olmecas tuvieron un camino más largo en su recorrido hacia la final. Tabasco derrotó 4-2 a los Bravos de León, necesitó siete partidos para superar 4-3 a los Guerreros de Oaxaca y posteriormente venció 4-1 a los Pericos de Puebla.

El equipo tabasqueño vuelve a una Serie del Rey 33 años después de su última aparición, aquella que terminó con el único campeonato de su historia en 1993. Tijuana, en cambio, disputará su cuarta final y buscará sumar otro título después de los conseguidos en 2017 y 2021.

La mesa está servida para el primer capítulo de una final inédita. Tabasco quiere terminar una espera de más de tres décadas por otro campeonato, mientras Tijuana buscará comenzar la serie en casa y acercarse a su tercer título de la LMB.

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