Jessica Pegula remonta a Emma Navarro y vuelve a semifinales del US Open

La estadounidense alcanzó su tercera semifinal consecutiva en Nueva York y volverá a enfrentar a Aryna Sabalenka

Jessica Pegula avanza en el US Open | IMAGN IMAGES via Reuters

Jessica Pegula tuvo que corregir sobre la marcha para mantenerse con vida en el US Open. La estadounidense remontó a Emma Navarro por 3-6, 6-4 y 6-3 y consiguió su pase a las semifinales por tercer año consecutivo en Nueva York.

El partido comenzó con Pegula lejos de su nivel habitual. Su servicio fue uno de los principales problemas durante el primer set: apenas colocó 11 de 28 primeros saques en sus tres turnos iniciales, cometió cinco dobles faltas y permitió que Navarro encontrara opciones para atacar desde la devolución.

Navarro aprovechó ese escenario para tomar el control del primer parcial. Aunque tampoco mostró continuidad durante todos los intercambios, consiguió sostener mejor sus turnos y capitalizó los errores de su rival para quedarse con el set por 6-3.

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Pegula también tuvo dificultades desde el fondo de la cancha. Varios de sus golpes terminaron en la red y la estadounidense llegó a mostrar frustración durante el encuentro. Incluso comentó a su equipo que no recordaba haber cometido tantas dobles faltas en un mismo partido.

La reacción comenzó en el segundo set. Pegula redujo la velocidad de su servicio y buscó construir más puntos desde el fondo, una modificación que poco a poco cambió el desarrollo del encuentro.

El parcial se mantuvo con intercambios de quiebres y juegos que llegaron varias veces a iguales. Pegula encontró la diferencia en la parte final, consiguió un rompimiento y cerró el set 6-4 para llevar el partido a una tercera manga.

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Pegula responde en el tercer set

Navarro volvió a ponerse por delante al inicio del parcial definitivo. Un quiebre le permitió tomar ventaja de 2-1 y colocar nuevamente a Pegula bajo presión. La respuesta llegó de inmediato. Pegula recuperó el servicio y encadenó cuatro juegos consecutivos para modificar el marcador y tomar el control del set.

En el último game, Pegula dejó escapar su primer punto de partido y después respondió con un tiro ganador cuando Navarro buscaba otra oportunidad de quiebre. La estadounidense cerró el set 6-3 y aseguró su clasificación.

Sabalenka vuelve a aparecer en el camino de Pegula

La victoria llevará a Pegula nuevamente frente a Aryna Sabalenka. Será el tercer año consecutivo en el que ambas se enfrenten en Nueva York. Sabalenka eliminó a Pegula en las semifinales de 2025 y también la derrotó en la final de 2024, que hasta ahora representa la única aparición de la estadounidense en un partido por el título de Grand Slam.

Pegula llega al nuevo enfrentamiento con dos victorias en sus últimos tres partidos ante la número uno del mundo, aunque Sabalenka mantiene ventaja de 9-4 en el historial entre ambas.

La estadounidense también alcanzó las 50 victorias durante la temporada, cifra con la que encabeza a la WTA en ese apartado. Ahora le quedan dos partidos para intentar conseguir el primer título de Grand Slam de su carrera. El siguiente obstáculo será nuevamente Sabalenka, la rival que ya frenó su recorrido en Flushing Meadows durante las dos ediciones anteriores.

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