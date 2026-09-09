Eclipse solar 2027: ¿Por qué hará historia, dónde será visible y cuántos minutos se oscurecerá?

El eclipse del 2 de agosto de 2027 alcanzará más de seis minutos de totalidad y cruzará Europa, África y Medio Oriente

Desde EE.UU. el Sol lucirá con un gran “mordisco”. Foto: Adam J. Dewey / AFP

El 2 de agosto de 2027 ocurrirá uno de los eclipses solares totales con mayor duración del siglo XXI. Durante su punto máximo, la Luna cubrirá por completo al Sol durante más de seis minutos en sectores ubicados dentro de la franja de totalidad, principalmente en el norte de África.

El fenómeno permitirá observar durante unos minutos la corona solar, además de efectos como las perlas de Baily y el llamado anillo de diamante. Aunque el eclipse podrá seguirse desde distintas regiones de Europa, África y Asia, México y América Latina quedarán fuera de la zona de visibilidad.

¿Cuántos minutos se oscurecerá el cielo durante el eclipse solar total de 2027?

La totalidad tendrá una duración máxima aproximada de 6 minutos y 23 segundos. Este periodo se alcanzará en una zona cercana a Luxor, Egipto, donde la Luna cubrirá por completo el disco solar durante ese intervalo.

La duración cambiará dependiendo del punto desde el que se observe. Las personas situadas cerca del centro de la trayectoria tendrán más tiempo de totalidad, mientras que quienes estén en los extremos de la franja observarán el Sol cubierto durante menos minutos.

Pese a que en ocasiones se presenta como el eclipse más largo del siglo XXI, el registro corresponde al ocurrido el 22 de julio de 2009, cuya totalidad alcanzó los 6 minutos y 39 segundos. Por lo tanto, el eclipse de 2027 ocupará el segundo lugar en duración durante este siglo. La extensión del fenómeno estará relacionada con la posición de la Luna respecto a la Tierra y con la trayectoria que seguirá su sombra sobre el planeta.

¿Cuándo y a qué hora será el eclipse solar de 2027?

El eclipse ocurrirá el lunes 2 de agosto de 2027. Su punto máximo está previsto alrededor de las 10:07 horas UTC, equivalente a las 04:07 horas del centro de México. Sin embargo, ese horario no significa que pueda observarse desde territorio mexicano. La trayectoria de la sombra lunar recorrerá el océano Atlántico, el sur de Europa, el norte de África, Medio Oriente y parte del océano Índico.

En Europa, la totalidad podrá apreciarse principalmente desde sectores del sur de España. Después, la sombra avanzará por países como Marruecos, Argelia, Túnez, Libia, Egipto, Arabia Saudita, Yemen y Somalia.

Antes de la totalidad podrán observarse, desde los puntos adecuados, las perlas de Baily, que aparecen cuando los últimos rayos solares atraviesan irregularidades de la superficie lunar. Posteriormente se produce el llamado anillo de diamante y, durante la cobertura completa, queda visible la corona solar.

¿El eclipse solar más largo de los últimos años será visible en México y América Latina?

No. El eclipse total del 2 de agosto de 2027 no podrá observarse desde México ni desde América Latina debido a que la trayectoria de la sombra lunar no cruzará esta región.

La zona de totalidad se concentrará en sectores de Europa, África y Medio Oriente. Otras regiones cercanas podrán observar el fenómeno de manera parcial, pero el continente americano quedará fuera de la ruta principal de este evento.

México tendrá que esperar otros eclipses con trayectorias distintas para volver a experimentar una cobertura total del Sol. La posibilidad de observar uno de estos fenómenos depende de la ubicación exacta de la umbra, la parte central de la sombra que proyecta la Luna sobre la Tierra.

Durante un eclipse parcial, el observador se encuentra en la penumbra y solamente una sección del Sol queda cubierta. En un eclipse anular, la Luna se encuentra a una distancia que hace que su tamaño aparente no sea suficiente para ocultar por completo el disco solar, por lo que permanece visible un anillo alrededor de ella.

¿Cómo observar un eclipse solar total sin dañar la salud? Métodos y recomendaciones

Observar directamente el Sol durante las fases parciales de un eclipse puede provocar lesiones en los ojos. Para hacerlo de forma segura se deben utilizar visores solares diseñados para este propósito y que cumplan con la norma internacional ISO 12312-2.

Entre las principales recomendaciones se encuentran:

Utilizar lentes certificados para eclipses solares.

Revisar que los visores no tengan rayones, perforaciones o daños.

No utilizar lentes de sol convencionales, negativos fotográficos, vidrios ahumados u otros filtros caseros.

Colocar filtros solares en la parte frontal de telescopios, cámaras o binoculares.

No observar el Sol a través de instrumentos ópticos usando únicamente lentes para eclipses.

Utilizar métodos indirectos, como proyectores estenopeicos, cuando no se cuente con un visor.

Supervisar a los menores durante la observación.

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