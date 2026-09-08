Olmecas vs Toros: una Serie del Rey inédita que enfrenta 33 años de espera contra cinco años de ausencia

La Serie del Rey 2026 pondrá frente a frente al mejor equipo de la Zona Norte y al segundo de la Zona Sur por el título de la LMB

La espera terminó y la Liga Mexicana de Beisbol ya tiene definida la última serie de su temporada. Olmecas de Tabasco y Toros de Tijuana se enfrentarán por primera vez en una Serie del Rey, en un duelo que pondrá frente a frente a dos equipos que tuvieron recorridos distintos hasta alcanzar la definición del campeonato.

Mientras Tabasco regresa a una final después de 33 años, Tijuana vuelve a esta instancia por primera vez desde 2021. Los dos clubes llegan con argumentos para pelear por el trofeo, aunque sus historias recientes en playoffs y sus objetivos para esta serie son diferentes.

Tabasco vuelve a una final después de tres décadas

Para los Olmecas, esta Serie del Rey representa mucho más que una oportunidad de conseguir otro campeonato. El equipo no disputaba una final desde 1993, año en el que consiguió el único título de su historia al derrotar en cinco juegos a los Tecos de los Dos Laredos.

El presidente de la organización, Daniel Gómez Arellano, destacó lo que significa para la afición volver a una instancia que parecía lejana. “El sentimiento como tabasqueño de llegar a la Serie del Rey por primera vez desde 1993 es algo muy emocionante”, explicó.

Gómez Arellano asumió la presidencia ejecutiva hace dos años y señaló que el respaldo de los seguidores ha sido parte importante del proceso. “La afición de Tabasco está comprometida con el equipo, no dejamos de ser una afición respetuosa y muy apasionada”, afirmó.

El camino de los Olmecas hasta la final comenzó con un récord de 54-38 en el rol regular, suficiente para terminar en el segundo lugar de la Zona Sur. Después eliminaron 4-2 a los Bravos de León, 4-3 a los Guerreros de Oaxaca y 4-1 a los Pericos de Puebla.

Tijuana busca otro campeonato de la LMB

Los Toros llegan con una experiencia más reciente en este escenario. Será su cuarta participación en una Serie del Rey después de haber disputado las ediciones de 2016, 2017 y 2021. La organización ya sabe lo que significa ganar esta instancia, pues consiguió los campeonatos de 2017 y 2021.

Además, Tijuana llega a la final como el mejor equipo del rol regular. Los fronterizos terminaron con marca de 60-31, la mejor de toda la LMB, y ocuparon el primer lugar de la Zona Norte.

Su paso por los playoffs también fue contundente. Los Toros superaron 4-1 a los Algodoneros del Unión Laguna en la primera ronda, repitieron el marcador frente a los Charros de Jalisco en la Serie de Zona y posteriormente eliminaron 4-1 a los Sultanes de Monterrey en la Serie de Campeonato.

Dos equipos y un duelo de pitcheo

Roberto Kelly, manager de Tijuana, destacó el trabajo que permitió a su equipo alcanzar nuevamente la definición. “Tenemos mucho trabajando para llegar aquí y abrir la Serie del Rey en casa”, explicó, antes de resumir su filosofía con una frase: “Suficiente no es suficiente”.

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Del lado de Tabasco, Luis Carlos Rivera afrontará su primera Serie del Rey como manager. El estratega reconoció que llegar hasta esta instancia fue consecuencia de un proceso complicado, pero también del respaldo recibido durante la temporada. “La confianza en nosotros a lo largo de la campaña ha sido clave para estar aquí”, señaló.

La serie tendrá además un atractivo particular desde la lomita. Cinco de los 10 mejores lanzadores en efectividad durante el rol regular están contemplados como abridores: Daniel Martínez, de Tijuana, terminó primero con 1.94; Ronnie Williams, de Tabasco, fue segundo con 2.65; Adonis Medina, de Tijuana, acabó tercero con 2.86; mientras Noah Skirrow y Jeremy Rhoades terminaron séptimo y octavo, respectivamente, con 3.54.

La Serie del Rey arranca en Tijuana

El primer capítulo de la batalla por el campeonato será este martes 8 de septiembre a las 20:35 horas, tiempo del centro de México a través de Claro Sports, en el Toros Mobil Park. Austin Warner está anunciado como abridor de los Olmecas, mientras Daniel Martínez será el encargado de iniciar por los locales.

Hay otro dato que puede darle contexto al comienzo de la serie: en las últimas cuatro ediciones de la Serie del Rey, y en ocho de las últimas 11, el equipo que fue local ganó el Juego 1.

El escenario está listo para una final inédita. Tabasco intentará poner fin a una espera de 33 años y conseguir el segundo campeonato de su historia; Tijuana buscará aprovechar su experiencia reciente y sumar un tercer título. Dos caminos distintos desembocan en el mismo objetivo: levantar el trofeo de la Liga Mexicana de Beisbol.

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