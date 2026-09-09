¿Por qué South Park cambia de nombre a South America? Trey Parker y Matt Stone responden con sátira

La serie animada prepara su regreso con una burla dirigida a las decisiones de Donald Trump sobre el cambio de nombres geográficos en Estados Unidos

South Park estrena nueva temporada | @SouthPark

El regreso de South Park ya comenzó a generar conversación incluso antes de que se estrene su nueva temporada. Trey Parker y Matt Stone, creadores de la serie, aprovecharon los días previos al lanzamiento de la temporada 29 para anunciar un supuesto cambio de nombre: durante esta campaña, el programa será presentado como “SOUTH AMERICA”.

La modificación no representa un cambio definitivo para la producción. Se trata de una nueva pieza de sátira de Parker y Stone, quienes tomaron como referencia las recientes decisiones de Donald Trump relacionadas con el nombre de diferentes lugares y las trasladaron al universo de su propia serie.

¿Cuál fue la razón para cambiar el nombre de South Park a South America?

La broma de los creadores está relacionada con la decisión de Trump de promover modificaciones en nombres geográficos. Uno de los casos más conocidos fue el cambio del Golfo de México a “Golfo de América”, mientras que posteriormente surgió la denominación “Lake America” para el Lago Ontario en algunas plataformas digitales.

Parker y Stone llevaron esa tendencia al extremo y decidieron hacer lo mismo con su programa. En su mensaje, explicaron con ironía que estaban “inspirados por la valentía y el patriotismo de Apple y Google” para cambiar el nombre de South Park a SOUTH AMERICA.

La referencia a las compañías tecnológicas tiene que ver con la forma en que sus servicios de mapas incorporaron la nueva denominación del lago para determinados usuarios. Los creadores utilizaron ese episodio para incluirlas en su propia parodia.

El comunicado también incluyó una referencia a Paramount, compañía propietaria de Comedy Central, cadena en la que se transmite la serie. Parker y Stone aprovecharon el anuncio para lanzar otro comentario sarcástico relacionado con la estructura corporativa de la empresa.

La relación entre South Park y Trump tampoco es nueva. Durante sus temporadas más recientes, el presidente estadounidense se convirtió en uno de los objetivos recurrentes de la serie, que dejó atrás algunas representaciones indirectas para satirizarlo de manera más directa.

La temporada 27 y la temporada 28 incluyeron diferentes historias relacionadas con Trump y otros integrantes de su administración. El programa también utilizó sus episodios para hacer referencias a figuras como Kristi Noem, Pam Bondi y JD Vance.

El anuncio del cambio de nombre llegó además después de que South Park obtuviera un Emmy a Mejor Programa Animado. El reconocimiento ocurrió apenas unos días antes de que Parker y Stone utilizaran nuevamente la actualidad política como parte de la promoción de la serie.

¿Cuándo y dónde ver el estreno de la temporada 29 de South Park?

La temporada 29 de South Park llegará a Comedy Central el miércoles 16 de septiembre de 2026. Posteriormente, los episodios estarán disponibles en Paramount+ de acuerdo con el calendario establecido para cada territorio.

La nueva temporada tendrá emisiones posteriores durante septiembre, octubre y noviembre. Paramount+ también contará con los capítulos después de su transmisión televisiva.

Por ahora, el nombre “SOUTH AMERICA” debe entenderse como parte de la campaña promocional y satírica del regreso de la serie. South Park mantiene su nombre original, mientras Parker y Stone utilizan esta nueva broma para volver a colocar a la producción en el centro de la conversación antes de su estreno.

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