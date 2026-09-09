Jugando Claro, en vivo | Martes 8 de septiembre

Analiza el presente de los mexicanos en Europa y las nominaciones al Balón de Oro

Jugando Claro tendrá una nueva emisión marcada por la actividad de los futbolistas mexicanos en Europa y las nominaciones al Balón de Oro. La mesa de Claro Sports analizará el momento que atraviesan Armando ‘La Hormiga’ González, Álvaro Fidalgo y Santiago Giménez, además de las candidaturas mexicanas que aparecieron entre los reconocimientos del fútbol internacional.

Uno de los principales temas será el presente de Armando González con Olympiacos. El delantero mexicano continúa sumando argumentos en sus primeras semanas dentro del fútbol griego y ahora llamó la atención después de marcar un doblete en la Copa de la Liga de Grecia. La actuación vuelve a colocar a ‘La Hormiga’ dentro de la conversación sobre los mexicanos que buscan abrirse espacio en Europa. En Jugando Claro se revisará su adaptación, la competencia que enfrenta dentro del ataque de Olympiacos y lo que puede representar esta producción para aumentar sus oportunidades durante la temporada.

El paso de González por Grecia será uno de los puntos a seguir después de una actuación que refuerza su candidatura para tener mayor protagonismo. Su llegada al Olympiacos representó el primer reto europeo de su carrera y cada participación comienza a tener mayor peso dentro de la pelea por minutos.

Otro de los protagonistas será Álvaro Fidalgo, quien vivió su debut en la UEFA Champions League con el Betis. El mediocampista mexicano tuvo sus primeros minutos en el principal torneo de clubes de Europa, un paso que añade un nuevo capítulo a su trayectoria después de su etapa en el América.

Jugando Claro analizará lo que representa su aparición en Champions y la evolución que ha tenido desde su llegada al fútbol europeo. Su estreno también permite abrir la conversación sobre el grupo de mexicanos que han conseguido disputar el torneo y el lugar que puede construir Fidalgo dentro del conjunto español.

Santiago Giménez también estará bajo la lupa después de la derrota del Porto frente al Manchester City. El delantero mexicano afrontó uno de los primeros compromisos importantes de su nueva etapa en Portugal, ante un rival al que ya había enfrentado anteriormente en competencias europeas.

El análisis estará centrado tanto en su actuación individual como en el funcionamiento ofensivo del Porto. La llegada de Giménez generó expectativa por su experiencia previa en Champions y su capacidad goleadora, pero el encuentro frente al conjunto inglés presentó un escenario de mayor exigencia.

La emisión también repasará los ecos que dejaron las nominaciones al Balón de Oro, con presencia mexicana en distintas categorías. Julián Quiñones y Scarlett Camberos aparecen entre los nombres que entraron en la conversación, mientras América Femenil también recibió reconocimiento por su trabajo a nivel de clubes.

Cada noche, Jugando Claro reúne a los especialistas de Claro Sports para analizar los resultados, protagonistas y temas que marcan la agenda del fútbol nacional e internacional.

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