Clásico Joven: ¿Una rivalidad dispareja? Los contrastes de Cruz Azul y América rumbo a la jornada 8

La Máquina llega con dos victorias consecutivas, mientras que Las Águilas llegan heridas tras su participación en la Leagues Cup 2026

Se viene una edición más del Clásico Joven en la Liga MX | Claro Sports

La jornada 8 del Apertura 2026 tendrá como uno de sus principales atractivos el Clásico Joven entre Cruz Azul y América. La Máquina recibirá a Las Águilas el próximo sábado 12 de septiembre en el Estadio Azteca, en un encuentro que pondrá frente a frente a dos equipos que atraviesan momentos diferentes.

Aunque los resultados recientes marcan una diferencia entre ambos clubes, esta rivalidad aparece como un partido en el que los antecedentes inmediatos pueden quedar de lado cuando el balón comience a rodar. El cuadro Cementero llega con dos triunfos consecutivos después de una racha de tres derrotas, mientras los Azulcremas vienen de una semana con eliminación y derrota en la Leagues Cup.

La posición en la tabla también muestra un contraste. América es líder del Apertura 2026 con 16 puntos y un partido pendiente, mientras que Cruz Azul ocupa el sexto lugar con 12 unidades después de siete encuentros disputados. Sin embargo, la distancia entre ambos no parece suficiente para anticipar un partido definido antes de tiempo.

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Cruz Azul llega con impulso después de superar su crisis

La Máquina comenzó el torneo con resultados que pusieron presión sobre el proyecto de Joel Huiqui. El vigente campeón del fútbol mexicano sufrió tres derrotas consecutivas en el Apertura 2026 y, además, quedó eliminado de la Leagues Cup en la primera fase.

La respuesta llegó en las últimas jornadas. Los Celestes sumaron dos victorias al hilo y recuperó terreno en la clasificación, con cuatro triunfos y tres derrotas que le permiten sumar 12 puntos. Ahora tendrá la oportunidad de trasladar ese momento al partido que más expectativa genera entre su afición.

El factor de la localía también estará del lado celeste. Cruz Azul será el equipo que aparezca administrativamente como local en el Estadio Azteca, por lo que contará con el respaldo de sus seguidores en un partido que representa mucho más que los tres puntos en disputa.

Además, el antecedente de ser el vigente campeón del fútbol mexicano le entrega a los de La Noria un elemento adicional para afrontar el encuentro con la intención de demostrar que su presente puede estar a la altura de lo conseguido en el Clausura 2026, ya que buscan el bicampeonato.

América mantiene el liderato, pero llega golpeado

La situación del América es distinta. El conjunto dirigido por Guillermo Almada ocupa el primer lugar de la clasificación del Apertura 2026 con 16 puntos, producto de cinco victorias y un empate, además de tener un partido pendiente.

En el torneo local, Las Águilas presentan números que contrastan con lo ocurrido durante su participación en la Leagues Cup. Los de Coapa quedaron eliminado en las semifinales frente a Monterrey después de empatar 2-2 y perder 5-4 en la tanda de penales.

Posteriormente, el equipo de Coapa tuvo que disputar el encuentro por el tercer lugar ante León. El conjunto esmeralda consiguió la victoria por 1-0 en Houston y le propinó a América su primera derrota en 90 minutos desde la llegada de Almada al banquillo.

El resultado provocó una reacción del entrenador uruguayo. Almada reconoció que no le gustó el desempeño de su equipo y consideró que fue el peor partido del América desde que tomó las riendas del club. También señaló que el clima influyó en el rendimiento mostrado por sus futbolistas.

Dos presentes distintos, un mismo objetivo

América tendrá que dejar atrás rápidamente lo ocurrido en la Leagues Cup para concentrarse en una competencia en la que mantiene el liderato. Cruz Azul, por su parte, buscará aprovechar su racha positiva y el respaldo de su afición para acercarse a los primeros lugares.

Los números favorecen al América, pero la dinámica reciente le entrega a Cruz Azul argumentos para pensar en un duelo equilibrado. La Máquina llega con dos triunfos consecutivos, mientras las Águilas necesitan responder después de cerrar su participación internacional con dos resultados que no estaban dentro de sus planes.

El Clásico Joven tendrá, además, el componente emocional propio de una rivalidad que ha crecido en importancia durante los últimos años. No será solamente un enfrentamiento entre el líder y el sexto lugar de la tabla, sino un partido en el que el orgullo de dos de los clubes con mayor historia del fútbol mexicano estará en juego.

Por ello, aunque América parte con una mejor posición en la clasificación, Cruz Azul llega con la posibilidad de demostrar que su recuperación puede alcanzar un nuevo nivel. En un Clásico Joven, los contrastes estadísticos pueden quedar en segundo plano y cualquier detalle puede marcar la diferencia. El sábado 12 de septiembre, el Estadio Azteca será escenario de un duelo en el que ambos equipos buscarán imponer su presente sobre el rival.

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