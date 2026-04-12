Justin Turner es nuevo jugador de los Toros de Tijuana en la Liga Mexicana de Béisbol

El exjugador de los Dodgers y campeón de Serie Mundial en 2020 fue confirmado como refuerzo de los Toros de Tijuana.

Justin Turner llega a los Toros de Tijuana | @TorosDeTijuana

Justin Turner continuará su carrera fuera de las Grandes Ligas. El veterano jugador de cuadro fue confirmado como nuevo refuerzo de los Toros de Tijuana para la temporada 2026 de la Liga Mexicana de Béisbol, así lo confirmó el equipo en redes sociales.

El exjugador de los Dodgers se encontraba sin equipo desde el cierre de la temporada 2025, luego de finalizar su etapa con los Chicago Cubs. La opción mutua que tenía con la organización no fue ejercida, lo que lo llevó a entrar en la agencia libre mientras analizaba su futuro profesional.

Turner, de 41 años, disputó 80 partidos con los Cubs en su último año en las Grandes Ligas. Durante ese periodo registró un promedio de bateo de .219, con tres cuadrangulares y 18 carreras impulsadas. A lo largo de la campaña también alcanzó una marca personal al conectar el jonrón número 200 de su trayectoria.

Más allá de los números, el infielder mantuvo un rol dentro del grupo en Chicago, donde fue considerado una figura con peso en el vestuario. Su experiencia en Grandes Ligas se mantuvo como uno de los factores que aportó dentro del equipo durante la temporada.

¡ES OFICIAL!



Esta mañana, Justin Turner se convirtió en Toro de Tijuana



Un pelotero que lo deja todo en el terreno para una afición que lo entrega todo en las gradas



Bienvenido a tu casa#TorosDeCorazón❤️ #LlegasteACasa pic.twitter.com/y7uBFYgxSi — Toros De Tijuana 🐃⚾ (@TorosDeTijuana) April 11, 2026

Con su llegada a los Toros de Tijuana, Turner se integra a la Liga Mexicana en una nueva etapa de su carrera. El movimiento representa su primera experiencia en el circuito, tras una trayectoria que se desarrolló principalmente en las Grandes Ligas.

El nombre de Turner está ligado a los Dodgers, equipo con el que vivió los momentos más importantes de su carrera. Formó parte del plantel que ganó la Serie Mundial en 2020 y también estuvo presente en las ediciones de 2017 y 2018, en las que el equipo alcanzó el Clásico de Otoño.

Su vínculo con Los Ángeles comenzó en 2014, cuando llegó con un contrato de ligas menores. A partir de ese momento, logró consolidarse dentro del equipo y construir una trayectoria que lo convirtió en una referencia para la afición.

Ahora, Turner buscará mantenerse activo en el béisbol profesional con los Toros de Tijuana. Aunque su paso por la Liga Mexicana marca un cambio en su carrera, su experiencia y recorrido lo colocan como uno de los nombres a seguir en la temporada 2026.

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