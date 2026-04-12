Marquense vs Mictlán en vivo: partido de la Liga de Guatemala 2026

Partido clave en la lucha por la permanencia.

Marquense vs Mictlán, partido en vivo y en directo | Claro Sports

¡¡¡Bienvenidos al minuto a minuto de Marquense y Mictlán!!! Estos equipos e enfrentan en un duelo decisivo por la jornada 19 del Torneo Clausura 2026 de la Liga Nacional de Guatemala, en un partido que se vive como una auténtica final por la permanencia y la clasificación. Con la tabla acumulada apretada y varios equipos todavía comprometidos en la zona baja, ambos clubes llegan con la obligación de sumar para evitar complicaciones en el cierre del campeonato.

Aquí podrás seguir el minuto a minuto en vivo de Marquense vs Mictlán, con el resultado actualizado en tiempo real y todas las incidencias del encuentro: goles, tarjetas, cambios, jugadas destacadas y momentos clave. Un choque de alta tensión en el que cada detalle puede terminar siendo determinante para el futuro de los dos equipos.

¿A qué hora inicia y dónde mirar el Marquense vs Mictlán hoy sábado 11 de abril de 2026

El encuentro entre Marquense y Mictlán está programado para el sábado 11 de abril a las 21:00 horas y se disputará en el estadio Marquesa de la Ensenada. Para seguir todas las acciones del partido en vivo y en directo lo podrás hacer a través de TV Azteca Guate.

Alineaciones del Marquense vs Mictlán para la jornada 19, al momento

Ni Marquense ni Mictlán cuentan con futbolistas sancionados para este duelo de la jornada 19 de la Liga Nacional de Guatemala. Las alineaciones elegidas por Omar Arellano y Gabriel Álvarez son las siguientes:

Marquense: Javier Colli; Marco Rodas, Carlos Estrada, Oscar Linton, Elías Vásquez; Josué Cano, José Ruiz, Dylan Flores; Miguel Escobar, David Chuc; y Diego Casas. DT: Omar Arellano.

Mictlán: John Faust; Jonas Herrarte, Pablo Meza, Richard Monges, William Ramírez; Osman Salguero, Jose Lemus, Mario Grijalva; Guillermo Chavasco, Kendel Herrarte; y William Fajardo. DT: Gabriel Álvarez.

Antecedentes del Marquense vs Mictlán y últimos resultado en la Liga de Guatemala

Estos fueron los resultados de los últimos cinco encuentros que disputaron Marquense y Mictlán:

22 de febrero de 2026 | Mictlán 2-1 Marquense | Torneo Clausura 2026

| Torneo Clausura 2026 8 de noviembre de 2025 | Mictlán 1-1 Marquense | Torneo Apertura 2025

| Torneo Apertura 2025 6 de septiembre de 2025 | Marquense 1-0 Mictlán | Torneo Apertura 2025

| Torneo Apertura 2025 30 de abril de 2017 | Mictlán 1-0 Marquense | Torneo Clausura 2017

| Torneo Clausura 2017 5 de marzo de 2017 | Marquense 0-0 Mictlán | Torneo Clausura 2017

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