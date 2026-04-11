Antigua GFC vs Municipal en vivo: partido de la Liga de Guatemala 2026

Promesa de gran encuentro en el estadio Pensativo.

Antigua vs Municipal, partido en vivo y en directo | Claro Sports

¡¡¡Bienvenidos al minuto a minuto de Municipal y Antigua GFC!!! Ambos equipos se enfrentan en un duelo clave por la jornada 19 del Torneo Clausura 2026 de la Liga Nacional de Guatemala, en un partido que puede ser determinante en la pelea por los primeros lugares. Con Comunicaciones y Mixco como líderes con 32 puntos, y con Xelajú cayendo al tercer puesto tras perder 3-1, los rojos y los coloniales llegan con la obligación de sumar para no quedar relegados en la carrera por la cima.

Municipal aparece en el cuarto lugar con 29 puntos, mientras que Antigua GFC marcha sexto con 27 unidades, pero con la oportunidad de dar un golpe fuerte ante un rival directo. Aquí podrás seguir el minuto a minuto en vivo del encuentro, con el resultado actualizado al instante y todas las incidencias importantes como goles, tarjetas, cambios y jugadas clave.

¿A qué hora inicia y dónde mirar el Antigua vs Municipal hoy sábado 11 de abril de 2026

El encuentro entre Antigua GFC y Municipal está programado para el sábado 11 de abril a las 19:00 horas y se disputará en el estadio Pensativo. Para seguir todas las acciones del partido en vivo y en directo lo podrás hacer a través de TIGO Sports.

Alineaciones del Antigua vs Municipal para la jornada 19, al momento

Antigua GFC no podrá contar con Enrique Camargo, expulsado en el encuentro ante Aurora, mientras que Municipal no cuenta con futbolistas suspendidos para este duelo de la jornada 19 de la Liga Nacional de Guatemala. Las alineaciones elegidas por Mauricio Tapia y Mario Acevedo son las siguientes:

Antigua GFC: a confirmar. DT: Mauricio Tapia.

Municipal: a confirmar. DT: Mario Acevedo.

Antecedentes del Antigua vs Municipal y últimos resultado en la Liga de Guatemala

Estos fueron los resultados de los últimos cinco encuentros que disputaron Antigua GFC y Municipal:

21 de febrero de 2026 | Municipal 4-2 Antigua | Torneo Clausura 2026

| Torneo Clausura 2026 27 de diciembre de 2025 | Municipal 1-0 Antigua | Final Torneo Apertura 2025

| Final Torneo Apertura 2025 21 de diciembre de 2025 | Antigua 2-0 Municipal | Final Torneo Apertura 2025

| Final Torneo Apertura 2025 22 de noviembre de 2025 | Municipal 2-1 Antigua | Torneo Apertura 2025

| Torneo Apertura 2025 17 de septiembre de 2025 | Antigua 1-1 Municipal | Torneo Apertura 2025

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