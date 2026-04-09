Calendario Diablos Rojos del México 2026: ¿Cuándo juegan en el Estadio Alfredo Harp?

Publicado por Héctor Lázzeri

Conoce las fechas de los partidos de béisbol en la CDMX para la temporada 2026 de la Liga Mexicana de Béisbol

¿Cuándo hay partidos de béisbol en la CDMX? Calendario de los Diablos Rojos del México
¿Cuándo hay béisbol en la CDMX? Calendario de Diablos Rojos del México | Imago7

En 2026, los Diablos Rojos del México van por un hito que no han conseguido en su historia: ser tricampeones de la Liga Mexicana de Béisbol.

La Pandilla Escarlata que dirige Lorenzo Bundy defiende su corona de la pelota mexicana de verano. En 2024 terminaron la sequía de una década sin campeonato y en 2025 refrendaron el título, al vencer a los Charros de Jalisco para alcanzar su título 18, más que cualquier otro equipo en el deporte mexicano.

Un 2026 que no inició de la mejor manera para el México, ya que no pudieron refrendar el título de la Baseball Champions League. Toca pasar página para lo que será la temporada del adiós del dominicano Robinson Canó, quien decidió volver un año más para defender la franela del México.

¿Cuándo empieza la temporada 2026 de la Liga Mexicana de Béisbol?

La temporada 101 de la pelota de verano tiene su primera serie el 17 de abril para 18 equipos, pero para los Diablos Rojos del México, comenzará un día antes. El juego inaugural de los bicampeones de la LMB será el jueves 16 de abril ante los Piratas de Campeche, su rival en la Serie de Campeonato de la Zona Sur de la campaña anterior, en punto de las 20:00 horas, tiempo del centro de México.

¿Cuándo hay béisbol en la CDMX? Las fechas de los partidos de Diablos Rojos del México en el Estadio Alfredo Harp

El México tendrá 15 series como local esta temporada 2026, para un total de 45 partidos en el Paraíso de los Diablos, el Estadio Alfredo Harp Helú de la Ciudad de México. Estas son las fechas:

  • 16, 17 y 18 abril Campeche en Diablos
  • 1, 2 y 3 mayo Oaxaca en Diablos
  • 5, 6 y 7 mayo Veracruz en Diablos
  • 15, 16 y 17 mayo Tigres en Diablos
  • 29, 30 y 31 mayo Querétaro en Diablos
  • 2, 3 y 4 junio León en Diablos
  • 5, 6 y 7 junio Tabasco en Diablos
  • 15, 16 y 17 junio Charros en Diablos
  • 19, 20 y 21 junio Monterrey en Diablos
  • 3, 4 y 5 julio Campeche en Diablos
  • 10, 11 y 12 julio Querétaro en Diablos
  • 17, 18 y 19 julio Puebla en Diablos
  • 24, 25 y 26 julio Veracruz en Diablos
  • 27, 28 y 29 julio Yucatán en Diablos
  • 31 julio, 1 y 2 agosto Oaxaca en Diablos
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Robinson Canó vuelve a los Diablos Rojos del México para 2026 | Imago 7

El calendario de partidos de los Diablos Rojos del México LMB 2026

El México inicia el camino al tricampeonato a mediados del mes de abril, en el que será el primero de 93 juegos de la campaña regular, que concluye en el mes de agosto. Este es el calendario completo de partidos de los Diablos Rojos del México.

  1. Jueves 16 de abril | Piratas de Campeche en Diablos Rojos del México
  2. Viernes 17 de abril | Piratas de Campeche en Diablos Rojos del México
  3. Sábado 18 de abril | Piratas de Campeche en Diablos Rojos del México
  4. Martes 21 de abril | Diablos Rojos del México en Leones de Yucatán
  5. Miércoles 22 de abril | Diablos Rojos del México en Leones de Yucatán
  6. Jueves 23 de abril | Diablos Rojos del México en Leones de Yucatán
  7. Viernes 24 de abril | Diablos Rojos del México en Conspiradores de Querétaro
  8. Sábado 25 de abril | Diablos Rojos del México en Conspiradores de Querétaro
  9. Domingo 26 de abril | Diablos Rojos del México en Conspiradores de Querétaro
  10. Martes 28 de abril | Diablos Rojos del México en Piratas de Campeche
  11. Miércoles 29 de abril | Diablos Rojos del México en Piratas de Campeche
  12. Jueves 30 de abril | Diablos Rojos del México en Piratas de Campeche
  13. Viernes 1 de mayo | Guerreros de Oaxaca en Diablos Rojos del México
  14. Sábado 2 de mayo | Guerreros de Oaxaca en Diablos Rojos del México
  15. Domingo 3 de mayo | Guerreros de Oaxaca en Diablos Rojos del México
  16. Martes 5 de mayo | El Águila de Veracruz en Diablos Rojos del México
  17. Miércoles 6 de mayo | El Águila de Veracruz en Diablos Rojos del México
  18. Jueves 7 de mayo | El Águila de Veracruz en Diablos Rojos del México
  19. Viernes 8 de mayo | Diablos Rojos del México en Pericos de Puebla
  20. Sábado 9 de mayo | Diablos Rojos del México en Pericos de Puebla
  21. Domingo 10 de mayo | Diablos Rojos del México en Pericos de Puebla
  22. Martes 12 de mayo | Diablos Rojos del México en Olmecas de Tabasco
  23. Miércoles 13 de mayo | Diablos Rojos del México en Olmecas de Tabasco
  24. Jueves 14 de mayo | Diablos Rojos del México en Olmecas de Tabasco
  25. Viernes 15 de mayo | Tigres de Quintana Roo en Diablos Rojos del México
  26. Sábado 16 de mayo | Tigres de Quintana Roo en Diablos Rojos del México
  27. Domingo 17 de mayo | Tigres de Quintana Roo en Diablos Rojos del México
  28. Lunes 18 de mayo | Diablos Rojos del México en Conspiradores de Querétaro
  29. Martes 19 de mayo | Diablos Rojos del México en Conspiradores de Querétaro
  30. Miércoles 20 de mayo | Diablos Rojos del México en Conspiradores de Querétaro
  31. Viernes 22 de mayo | Diablos Rojos del México en El Águila de Veracruz
  32. Sábado 23 de mayo | Diablos Rojos del México en El Águila de Veracruz
  33. Domingo 24 de mayo | Diablos Rojos del México en El Águila de Veracruz
  34. Martes 26 de mayo | Diablos Rojos del México en Leones de Yucatán
  35. Miércoles 27 de mayo | Diablos Rojos del México en Leones de Yucatán
  36. Jueves 28 de mayo | Diablos Rojos del México en Leones de Yucatán
  37. Viernes 29 de mayo | Conspiradores de Querétaro en Diablos Rojos del México
  38. Sábado 30 de mayo | Conspiradores de Querétaro en Diablos Rojos del México
  39. Domingo 31 de mayo | Conspiradores de Querétaro en Diablos Rojos del México
  40. Martes 2 de junio | Bravos de León en Diablos Rojos del México
  41. Miércoles 3 de junio | Bravos de León en Diablos Rojos del México
  42. Jueves 4 de junio | Bravos de León en Diablos Rojos del México
  43. Viernes 5 de junio | Olmecas de Tabasco en Diablos Rojos del México
  44. Sábado 6 de junio | Olmecas de Tabasco en Diablos Rojos del México
  45. Domingo 7 de junio | Olmecas de Tabasco en Diablos Rojos del México
  46. Martes 9 de junio | Diablos Rojos del México en Acereros de Monclova
  47. Miércoles 10 de junio | Diablos Rojos del México en Acereros de Monclova
  48. Jueves 11 de junio | Diablos Rojos del México en Acereros de Monclova
  49. Viernes 12 de junio | Diablos Rojos del México en Charros de Jalisco
  50. Sábado 13 de junio | Diablos Rojos del México en Charros de Jalisco
  51. Domingo 14 de junio | Diablos Rojos del México en Charros de Jalisco
  52. Lunes 15 de junio | Charros de Jalisco en Diablos Rojos del México
  53. Martes 16 de junio | Charros de Jalisco en Diablos Rojos del México
  54. Miércoles 17 de junio | Charros de Jalisco en Diablos Rojos del México
  55. Viernes 19 de junio | Sultanes de Monterrey en Diablos Rojos del México
  56. Sábado 20 de junio | Sultanes de Monterrey en Diablos Rojos del México
  57. Domingo 21 de junio | Sultanes de Monterrey en Diablos Rojos del México
  58. Lunes 22 de junio | Diablos Rojos del México en Piratas de Campeche
  59. Martes 23 de junio | Diablos Rojos del México en Piratas de Campeche
  60. Miércoles 24 de junio | Diablos Rojos del México en Piratas de Campeche
  61. Martes 30 de junio | Diablos Rojos del México en Guerreros de Oaxaca
  62. Miércoles 1 de julio | Diablos Rojos del México en Guerreros de Oaxaca
  63. Jueves 2 de julio | Diablos Rojos del México en Guerreros de Oaxaca
  64. Viernes 3 de julio | Piratas de Campeche en Diablos Rojos del México
  65. Sábado 4 de julio | Piratas de Campeche en Diablos Rojos del México
  66. Domingo 5 de julio | Piratas de Campeche en Diablos Rojos del México
  67. Martes 7 de julio | Diablos Rojos del México en Olmecas de Tabasco
  68. Miércoles 8 de julio | Diablos Rojos del México en Olmecas de Tabasco
  69. Jueves 9 de julio | Diablos Rojos del México en Olmecas de Tabasco
  70. Viernes 10 de julio | Conspiradores de Querétaro en Diablos Rojos del México
  71. Sábado 11 de julio | Conspiradores de Querétaro en Diablos Rojos del México
  72. Domingo 12 de julio | Conspiradores de Querétaro en Diablos Rojos del México
  73. Martes 14 de julio | Diablos Rojos del México en Tigres de Quintana Roo
  74. Miércoles 15 de julio | Diablos Rojos del México en Tigres de Quintana Roo
  75. Jueves 16 de julio | Diablos Rojos del México en Tigres de Quintana Roo
  76. Viernes 17 de julio | Pericos de Puebla en Diablos Rojos del México
  77. Sábado 18 de julio | Pericos de Puebla en Diablos Rojos del México
  78. Domingo 19 de julio | Pericos de Puebla en Diablos Rojos del México
  79. Martes 21 de julio | Diablos Rojos del México en Bravos de León
  80. Miércoles 22 de julio | Diablos Rojos del México en Bravos de León
  81. Jueves 23 de julio | Diablos Rojos del México en Bravos de León
  82. Viernes 24 de julio | El Águila de Veracruz en Diablos Rojos del México
  83. Sábado 25 de julio | El Águila de Veracruz en Diablos Rojos del México
  84. Domingo 26 de julio | El Águila de Veracruz en Diablos Rojos del México
  85. Lunes 27 de julio | Leones de Yucatán en Diablos Rojos del México
  86. Martes 28 de julio | Leones de Yucatán en Diablos Rojos del México
  87. Miércoles 29 de julio | Leones de Yucatán en Diablos Rojos del México
  88. Viernes 31 de julio | Guerreros de Oaxaca en Diablos Rojos del México
  89. Sábado 1 de agosto | Guerreros de Oaxaca en Diablos Rojos del México
  90. Domingo 2 de agosto | Guerreros de Oaxaca en Diablos Rojos del México
  91. Martes 4 de agosto | Diablos Rojos del México en Tigres de Quintana Roo
  92. Miércoles 5 de agosto | Diablos Rojos del México en Tigres de Quintana Roo
  93. Jueves 6 de agosto | Diablos Rojos del México en Tigres de Quintana Roo
¿Cuándo juegan Diablos vs Tigres en México?
¿Cuándo juegan los Diablos en la Ciudad de México? | Imago7

¿Cuándo inician los Playoffs de la Liga Mexicana de Béisbol 2026?

La LMB ya definió las fechas para la postemporada, que inicia días después del final de la fase regular. En caso de que Diablos llegue a los Playoffs, estas serían las fechas de cada ronda:

  • Primer Playoff: del 8 al 16 de agosto
  • Series de Zona: del 18 al 27 de agosto
  • Series de Campeonato: 29 de agosto al 6 de septiembre
  • Serie del Rey: del 8 al 16 de septiembre

¿Cuándo y dónde será el Juego de Estrellas de la Liga Mexicana de Béisbol 2026?

La LMB designó a la Monterrey como la sede del Juego de Estrellas del 2026. Se disputará en el estadio de Sultanes, el Walmart Park, del 26 al 28 de junio.

¿Cuánto cuestan los boletos para el béisbol en la CDMX? Precios y dónde comprar tickets para los Diablos Rojos del México

Los boletos para ver a los Diablos en el Harp están disponibles en la plataforma de Ticketmaster. Los precios para la primera serie ante Campeche van de los $150 a los $1,350.

  • Jardines: $150
  • Berma: $200
  • Platea alta lateral: $250
  • Platea alta central: $320
  • Platea baja lateral bronce: $250
  • Platea baja lateral plata: $320
  • Platea baja lateral oro: $400
  • Platea baja central: $550
  • VIP: $1,350

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