Calendario Diablos Rojos del México 2026: ¿Cuándo juegan en el Estadio Alfredo Harp?

Conoce las fechas de los partidos de béisbol en la CDMX para la temporada 2026 de la Liga Mexicana de Béisbol

¿Cuándo hay béisbol en la CDMX? Calendario de Diablos Rojos del México | Imago7

En 2026, los Diablos Rojos del México van por un hito que no han conseguido en su historia: ser tricampeones de la Liga Mexicana de Béisbol.

La Pandilla Escarlata que dirige Lorenzo Bundy defiende su corona de la pelota mexicana de verano. En 2024 terminaron la sequía de una década sin campeonato y en 2025 refrendaron el título, al vencer a los Charros de Jalisco para alcanzar su título 18, más que cualquier otro equipo en el deporte mexicano.

Un 2026 que no inició de la mejor manera para el México, ya que no pudieron refrendar el título de la Baseball Champions League. Toca pasar página para lo que será la temporada del adiós del dominicano Robinson Canó, quien decidió volver un año más para defender la franela del México.

¿Cuándo empieza la temporada 2026 de la Liga Mexicana de Béisbol?

La temporada 101 de la pelota de verano tiene su primera serie el 17 de abril para 18 equipos, pero para los Diablos Rojos del México, comenzará un día antes. El juego inaugural de los bicampeones de la LMB será el jueves 16 de abril ante los Piratas de Campeche, su rival en la Serie de Campeonato de la Zona Sur de la campaña anterior, en punto de las 20:00 horas, tiempo del centro de México.

¿Cuándo hay béisbol en la CDMX? Las fechas de los partidos de Diablos Rojos del México en el Estadio Alfredo Harp

El México tendrá 15 series como local esta temporada 2026, para un total de 45 partidos en el Paraíso de los Diablos, el Estadio Alfredo Harp Helú de la Ciudad de México. Estas son las fechas:

16, 17 y 18 abril Campeche en Diablos

1, 2 y 3 mayo Oaxaca en Diablos

5, 6 y 7 mayo Veracruz en Diablos

15, 16 y 17 mayo Tigres en Diablos

29, 30 y 31 mayo Querétaro en Diablos

2, 3 y 4 junio León en Diablos

5, 6 y 7 junio Tabasco en Diablos

15, 16 y 17 junio Charros en Diablos

19, 20 y 21 junio Monterrey en Diablos

3, 4 y 5 julio Campeche en Diablos

10, 11 y 12 julio Querétaro en Diablos

17, 18 y 19 julio Puebla en Diablos

24, 25 y 26 julio Veracruz en Diablos

27, 28 y 29 julio Yucatán en Diablos

31 julio, 1 y 2 agosto Oaxaca en Diablos

Robinson Canó vuelve a los Diablos Rojos del México para 2026 | Imago 7

El calendario de partidos de los Diablos Rojos del México LMB 2026

El México inicia el camino al tricampeonato a mediados del mes de abril, en el que será el primero de 93 juegos de la campaña regular, que concluye en el mes de agosto. Este es el calendario completo de partidos de los Diablos Rojos del México.

Jueves 16 de abril | Piratas de Campeche en Diablos Rojos del México Viernes 17 de abril | Piratas de Campeche en Diablos Rojos del México Sábado 18 de abril | Piratas de Campeche en Diablos Rojos del México Martes 21 de abril | Diablos Rojos del México en Leones de Yucatán Miércoles 22 de abril | Diablos Rojos del México en Leones de Yucatán Jueves 23 de abril | Diablos Rojos del México en Leones de Yucatán Viernes 24 de abril | Diablos Rojos del México en Conspiradores de Querétaro Sábado 25 de abril | Diablos Rojos del México en Conspiradores de Querétaro Domingo 26 de abril | Diablos Rojos del México en Conspiradores de Querétaro Martes 28 de abril | Diablos Rojos del México en Piratas de Campeche Miércoles 29 de abril | Diablos Rojos del México en Piratas de Campeche Jueves 30 de abril | Diablos Rojos del México en Piratas de Campeche Viernes 1 de mayo | Guerreros de Oaxaca en Diablos Rojos del México Sábado 2 de mayo | Guerreros de Oaxaca en Diablos Rojos del México Domingo 3 de mayo | Guerreros de Oaxaca en Diablos Rojos del México Martes 5 de mayo | El Águila de Veracruz en Diablos Rojos del México Miércoles 6 de mayo | El Águila de Veracruz en Diablos Rojos del México Jueves 7 de mayo | El Águila de Veracruz en Diablos Rojos del México Viernes 8 de mayo | Diablos Rojos del México en Pericos de Puebla Sábado 9 de mayo | Diablos Rojos del México en Pericos de Puebla Domingo 10 de mayo | Diablos Rojos del México en Pericos de Puebla Martes 12 de mayo | Diablos Rojos del México en Olmecas de Tabasco Miércoles 13 de mayo | Diablos Rojos del México en Olmecas de Tabasco Jueves 14 de mayo | Diablos Rojos del México en Olmecas de Tabasco Viernes 15 de mayo | Tigres de Quintana Roo en Diablos Rojos del México Sábado 16 de mayo | Tigres de Quintana Roo en Diablos Rojos del México Domingo 17 de mayo | Tigres de Quintana Roo en Diablos Rojos del México Lunes 18 de mayo | Diablos Rojos del México en Conspiradores de Querétaro Martes 19 de mayo | Diablos Rojos del México en Conspiradores de Querétaro Miércoles 20 de mayo | Diablos Rojos del México en Conspiradores de Querétaro Viernes 22 de mayo | Diablos Rojos del México en El Águila de Veracruz Sábado 23 de mayo | Diablos Rojos del México en El Águila de Veracruz Domingo 24 de mayo | Diablos Rojos del México en El Águila de Veracruz Martes 26 de mayo | Diablos Rojos del México en Leones de Yucatán Miércoles 27 de mayo | Diablos Rojos del México en Leones de Yucatán Jueves 28 de mayo | Diablos Rojos del México en Leones de Yucatán Viernes 29 de mayo | Conspiradores de Querétaro en Diablos Rojos del México Sábado 30 de mayo | Conspiradores de Querétaro en Diablos Rojos del México Domingo 31 de mayo | Conspiradores de Querétaro en Diablos Rojos del México Martes 2 de junio | Bravos de León en Diablos Rojos del México Miércoles 3 de junio | Bravos de León en Diablos Rojos del México Jueves 4 de junio | Bravos de León en Diablos Rojos del México Viernes 5 de junio | Olmecas de Tabasco en Diablos Rojos del México Sábado 6 de junio | Olmecas de Tabasco en Diablos Rojos del México Domingo 7 de junio | Olmecas de Tabasco en Diablos Rojos del México Martes 9 de junio | Diablos Rojos del México en Acereros de Monclova Miércoles 10 de junio | Diablos Rojos del México en Acereros de Monclova Jueves 11 de junio | Diablos Rojos del México en Acereros de Monclova Viernes 12 de junio | Diablos Rojos del México en Charros de Jalisco Sábado 13 de junio | Diablos Rojos del México en Charros de Jalisco Domingo 14 de junio | Diablos Rojos del México en Charros de Jalisco Lunes 15 de junio | Charros de Jalisco en Diablos Rojos del México Martes 16 de junio | Charros de Jalisco en Diablos Rojos del México Miércoles 17 de junio | Charros de Jalisco en Diablos Rojos del México Viernes 19 de junio | Sultanes de Monterrey en Diablos Rojos del México Sábado 20 de junio | Sultanes de Monterrey en Diablos Rojos del México Domingo 21 de junio | Sultanes de Monterrey en Diablos Rojos del México Lunes 22 de junio | Diablos Rojos del México en Piratas de Campeche Martes 23 de junio | Diablos Rojos del México en Piratas de Campeche Miércoles 24 de junio | Diablos Rojos del México en Piratas de Campeche Martes 30 de junio | Diablos Rojos del México en Guerreros de Oaxaca Miércoles 1 de julio | Diablos Rojos del México en Guerreros de Oaxaca Jueves 2 de julio | Diablos Rojos del México en Guerreros de Oaxaca Viernes 3 de julio | Piratas de Campeche en Diablos Rojos del México Sábado 4 de julio | Piratas de Campeche en Diablos Rojos del México Domingo 5 de julio | Piratas de Campeche en Diablos Rojos del México Martes 7 de julio | Diablos Rojos del México en Olmecas de Tabasco Miércoles 8 de julio | Diablos Rojos del México en Olmecas de Tabasco Jueves 9 de julio | Diablos Rojos del México en Olmecas de Tabasco Viernes 10 de julio | Conspiradores de Querétaro en Diablos Rojos del México Sábado 11 de julio | Conspiradores de Querétaro en Diablos Rojos del México Domingo 12 de julio | Conspiradores de Querétaro en Diablos Rojos del México Martes 14 de julio | Diablos Rojos del México en Tigres de Quintana Roo Miércoles 15 de julio | Diablos Rojos del México en Tigres de Quintana Roo Jueves 16 de julio | Diablos Rojos del México en Tigres de Quintana Roo Viernes 17 de julio | Pericos de Puebla en Diablos Rojos del México Sábado 18 de julio | Pericos de Puebla en Diablos Rojos del México Domingo 19 de julio | Pericos de Puebla en Diablos Rojos del México Martes 21 de julio | Diablos Rojos del México en Bravos de León Miércoles 22 de julio | Diablos Rojos del México en Bravos de León Jueves 23 de julio | Diablos Rojos del México en Bravos de León Viernes 24 de julio | El Águila de Veracruz en Diablos Rojos del México Sábado 25 de julio | El Águila de Veracruz en Diablos Rojos del México Domingo 26 de julio | El Águila de Veracruz en Diablos Rojos del México Lunes 27 de julio | Leones de Yucatán en Diablos Rojos del México Martes 28 de julio | Leones de Yucatán en Diablos Rojos del México Miércoles 29 de julio | Leones de Yucatán en Diablos Rojos del México Viernes 31 de julio | Guerreros de Oaxaca en Diablos Rojos del México Sábado 1 de agosto | Guerreros de Oaxaca en Diablos Rojos del México Domingo 2 de agosto | Guerreros de Oaxaca en Diablos Rojos del México Martes 4 de agosto | Diablos Rojos del México en Tigres de Quintana Roo Miércoles 5 de agosto | Diablos Rojos del México en Tigres de Quintana Roo Jueves 6 de agosto | Diablos Rojos del México en Tigres de Quintana Roo

¿Cuándo juegan los Diablos en la Ciudad de México? | Imago7

¿Cuándo inician los Playoffs de la Liga Mexicana de Béisbol 2026?

La LMB ya definió las fechas para la postemporada, que inicia días después del final de la fase regular. En caso de que Diablos llegue a los Playoffs, estas serían las fechas de cada ronda:

Primer Playoff: del 8 al 16 de agosto

Series de Zona: del 18 al 27 de agosto

Series de Campeonato: 29 de agosto al 6 de septiembre

Serie del Rey: del 8 al 16 de septiembre

¿Cuándo y dónde será el Juego de Estrellas de la Liga Mexicana de Béisbol 2026?

La LMB designó a la Monterrey como la sede del Juego de Estrellas del 2026. Se disputará en el estadio de Sultanes, el Walmart Park, del 26 al 28 de junio.

¿Cuánto cuestan los boletos para el béisbol en la CDMX? Precios y dónde comprar tickets para los Diablos Rojos del México

Los boletos para ver a los Diablos en el Harp están disponibles en la plataforma de Ticketmaster. Los precios para la primera serie ante Campeche van de los $150 a los $1,350.

Jardines: $150

Berma: $200

Platea alta lateral: $250

Platea alta central: $320

Platea baja lateral bronce: $250

Platea baja lateral plata: $320

Platea baja lateral oro: $400

Platea baja central: $550

VIP: $1,350

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