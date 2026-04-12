¡Nada para nadie! América y Cruz Azul reparten puntos en el regreso del Clásico Joven al Estadio Azteca

La Máquina se mantiene en la segunda posición de la tabla general, pero sufrió la pérdida de Nico Ibáñez por lesión

Jugadores de la Máquina durante el primer tiempo | Alejandra Suárez Claro Sports

La intensidad regresó al Coloso de Santa Úrsula. El Clásico Joven fue el protagonista de la reapertura del Estadio Azteca en el fútbol mexicano, donde América y Cruz Azul empataron 1-1 en duelo correspondiente a la jornada 14 del torneo Clausura 2026 de la Liga MX, siendo La Máquina quien obtuvo un resultado más positivo al mantenerse en la segunda posición de la tabla general.

Las emociones en un partido de este calibre pocas veces se hacen esperar y el encuentro de esta noche no fue la excepción. Aunque los primeros instantes parecían ser de nerviosismo por ambos bandos, los Azulcremas se encontraron con la anotación antes de los primeros 20 minutos de juego.

Jugadores del América tras el primer gol | Alejandra Suárez Claro Sports

Después de una llegada por el costado de la derecha por parte de los de Coapa, Alejandro Zendejas mandó un centro a primer poste, donde Patricio Salas le ganó la posesión a Gonzalo Piovi para mandar un cabezazo a la base del primer poste de Andrés Gudiño, quien poco pudo hacer para evitar la caída de su marco al 18′.

Con este tanto, el Pato Salas escribió su nombre con letras de oro en la mítica historia del Coloso de Santa Úrsula al marcar el primer gol del Estadio Azteca tras estar en remodelación desde hace poco más de un año. Luego de que en el duelo inaugural entre México y Portugal no se dio ninguna anotación.

Pato Salas volvió a sacudir las redes del Estadio Azteca | Alejandra Suárez

Al verse con el resultado adverso, Cruz Azul subió líneas y comenzó a tener una mayor posesión de la pelota. Con lo que empezó a generar acciones de peligro, al grado de encontrarse con el empate antes de finalizar la primera mitad en el inmueble recién renovado.

Al minuto 47, en el tiempo de compensación, Rodolfo Rotondi mandó un centro a segundo poste, donde llegó Omar Campos para rematar dentro del área con el muslo derecho y vencer a Rodolfo Cota, quien se quedó parado al no poder rechazar la número cinco. La mala noticia para los de La Noria fue la lesión de Nico Ibáñez, quien saltó como titular, pero no pudo acabar si quiera los primeros 45 minutos por una lesión en la parte posterior de la pierna izquierda.

Campos tras anotar el gol de Cruz Azul | Alejandra Suárez Claro Sports

En la segunda mitad los Celestes salieron con la misma actitud con la que terminaron el primer tiempo. Los jugadores de Nicolás Larcamón generaron peligro por los costado, aprovechando la velocidad de Christian Ebere, quien entró de cambio por José Paradela. Aunque solo en una ocasión pudo poner en aprietos a Cota.

Por su parte, André Jardine respondió con algunas modificaciones al minuto 68, al meter a Raphael Veiga. Con lo que el cuadro de Coapa mejoró sobre el terreno de juego, teniendo llegadas por el costado de izquierda con Brian Rodríguez, quien sigue siendo el hombre más peligroso de los Azulcremas dentro del Clausura 2026.

Rodríguez durante el juego ante Cruz Azul | Alejandra Suárez Claro Sports

Con este resultado el Cruz Azul sacó el mejor resultado, luego de sumar un punto más en la clasificación y mantenerse como sublíder de la competencia, pese a sumar seis compromisos sin poder ganar. Por su parte, el América no logró ser superior a su rival en gran parte del tiempo, por lo que no pudo obtener el triunfo, en una campaña en el que no ganó ningún Clásico.

TE PUEDE INTERESAR: