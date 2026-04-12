¡Buenas noticias para Cruz Azul! LAFC llegará golpeado a la vuelta de cuartos de la Concachampions

Los clubes mexicanos buscarán mostrar un dominio en Concacaf para disputar las semifinales del torneo internacional

LAFC tiene una importante ventaja sobre Cruz Azul | IMAGN IMAGES via Reuters

En los próximos días se disputarán los partidos de vuelta de los cuartos de final de la Concachampions 2026, donde clubes de la MLS y la Liga MX definirán su pase a semifinales. Los equipos estadounidenses tuvieron actividad en la liga local previo a estos encuentros, lo que dejó resultados que pueden influir en el desarrollo de las eliminatorias internacionales.

En el caso de Cruz Azul, el panorama sigue complicado tras caer en la ida, pero los resultados del fin de semana en la MLS abren una ventana para buscar la remontada. Los clubes estadounidenses mostraron distintos rendimientos, con derrotas y victorias que marcan el contexto rumbo a los duelos definitivos.

LAFC recibe un duro golpe ante los Timbers

El LAFC llega a la vuelta tras caer 2-1 ante Portland Timbers en la MLS. Este resultado se presenta después de haber vencido a La Máquina por 3-0 en el partido de ida de los cuartos de final. La derrota en liga representa un cambio en la inercia del equipo angelino, que ahora deberá cerrar la serie en territorio mexicano.

Cruz Azul recibirá el encuentro de vuelta en el Estadio Cuauhtémoc, donde buscará revertir la desventaja. La caída de los californianos en la liga local puede ser un factor que influya en el rendimiento del equipo visitante, que necesita mantener la ventaja obtenida en la ida para avanzar.

LA Galaxy triunfa en Texas ante Austin FC

El LA Galaxy consiguió una victoria por 2-1 ante Austin FC en condición de visitante. Este resultado llega después de haber perdido 4-2 frente a Toluca en el partido de ida de la eliminatoria. El equipo de Los Ángeles mantiene opciones de avanzar tras haber marcado dos goles como visitante en México.

La serie se definirá en territorio estadounidense, donde Galaxy buscará aprovechar la localía. Un triunfo por diferencia de dos goles le permitiría avanzar a la siguiente ronda, por lo que el resultado en la MLS representa un impulso previo al encuentro decisivo.

Nashville vence a Charlotte FC y sueña con la hazaña en el Azteca

Nashville derrotó 2-1 a Charlotte FC en calidad de visitante en la MLS. Este resultado llega tras empatar sin goles ante América en el partido de ida disputado en Estados Unidos. El conjunto de Tennessee llegará al Estadio Azteca con la posibilidad de avanzar con un empate con goles.

El equipo estadounidense deberá enfrentar la vuelta en la Ciudad de México. La ventaja del gol de visitante puede ser determinante si logra marcar en el Azteca, donde se definirá la serie ante el conjunto mexicano.

Seattle Sounders recibe a Tigres con algunos días de descanso

Seattle Sounders no tuvo actividad en la MLS durante el fin de semana, lo que le permitió contar con días adicionales de preparación. El equipo estadounidense perdió 2-0 ante Tigres en el partido de ida disputado en el Volcán. La vuelta se jugará en el Lumen Field, donde Seattle buscará remontar la serie.

El descanso previo puede influir en el rendimiento del equipo local. Seattle intentará aprovechar su condición de local para revertir la desventaja ante Tigres, en una serie que se mantiene abierta de cara al encuentro definitivo.

Los resultados en la MLS generan un escenario previo a los partidos de vuelta. Cruz Azul buscará aprovechar el tropiezo de LAFC para intentar la remontada, mientras que el resto de los clubes estadounidenses llegan con distintos contextos para enfrentar a los equipos de la Liga MX.

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