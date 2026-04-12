Jugando Claro, en vivo | Post América vs Cruz Azul

Publicado por Daniela Galindo

Sigue el mejor análisis tras el Clásico Joven en la multiplataforma de Claro Sports

Sigue todo el análisis del fútbol mexicano en Jugando Claro. Nuestros especialistas analizarán todo lo ocurrido en el Clásico Joven entre América y Cruz Azul. También tendremos las reacciones post partido. Además, Tigres firmó una actuación contundente en la Jornada 14 de la Liga MX al golear 4-1 a Chivas en el Estadio Universitario. El equipo de Guido Pizarro no solo frenó al líder del torneo, sino que además se mete de lleno en la pelea por la Liguilla en un momento clave del Clausura 2026. La caída del Guadalajara aprieta la parte alta de la tabla y abre el panorama rumbo a la Liguilla, donde varios equipos buscan posicionarse en esta recta final del campeonato.

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