América vs Cruz Azul en vivo: ¿Quién gana hoy el Clásico Joven de Liga MX 2026? jornada 14
El Clásico Joven regresa al Estadio Azteca. La Máquina llega como sublíder mientras que los azulcremas buscan reaccionar en el Clausura 2026
¡Las fuertes declaraciones del Shaggy Martínez!
Así habló el Shaggy esta semana para Claro Sports en W Radio sobre el momento de ambos equipos: “A mí me preocupa más el de Cruz Azul. América, si se mete a la Liguilla, todos saben que es un dolor de muelas. Cruz Azul sabemos que en Liguilla entra el miedo: llega de superlíder y en semifinales se va, o un error específico y se va”; hay que recordar que Martínez jugó en ambas instituciones.
¡Las Águilas quieren volar alto en casa!
Los elementos de André Jardine desean defender a toda costa el territorio azulcrema ante uno de sus rivales principales en la Liga MX y más que nunca en un contexto como el de hoy donde buscan los tres puntos a como dé lugar.
Los elementos de la Máquina ya están en el Azteca
Los jugadores de Nicolás Larcamón están ya en el renovado Estadio Azteca donde buscarán llevarse los tres puntos y silenciar a la afición azulcrema.
Clausura 2026: horario del partido América vs Cruz Azul, hoy 11 de abril del 2026
El silbatazo inicial está programado a las 21:05 horas, tiempo del centro de México, en un horario estelar. Se trata de uno de los duelos más atractivos de la jornada 14, con impacto directo tanto en la parte alta de la tabla como en la pelea por los puestos de clasificación a la fase final.
Liga MX: alineaciones confirmadas del América vs Cruz Azul para la jornada 14, al momento
André Jardine se ha visto obligado a modificar su esquema debido a las lesiones y el desgaste acumulado del calendario. Estos son los once futbolistas confirmados por parte de ambas instituciones:
América: Rodolfo Cota, Israel Reyes, Sebastián Cáceres, Cristian Borja, Ramón Juárez, Jonathan Dos Santos, Alejandro Zendejas, Rodrigo Dourado, Vinícius Moreira, Paul Rodríguez, Patricio Salas
Cruz Azul: Andrés Gudiño, Omar Campos, Willer Ditta, Gonzalo Piovi, Erik Lira, Agustín Palavecino, Ángel Márquez, Carlos Rodríguez, José Paradela, Carlos Rotondi, Nicolás Ibáñez
¿Dónde ver en vivo el América vs Cruz Azul? Canales de TV y transmisión streaming
El partido podrá seguirse en México a través de Canal 5 y TUDN, mientras que en Estados Unidos estará disponible por Univision, TUDN y ViX. La cobertura será amplia para uno de los encuentros más esperados de la jornada.
Antecedentes del América vs Cruz Azul y últimos resultados en la Liga MX
En los últimos enfrentamientos entre Cruz Azul y América, la rivalidad del Clásico Joven ha mantenido su intensidad con resultados muy parejos y momentos clave en distintas competencias, reflejando el equilibrio entre ambos equipos.
El balance reciente entre ambos equipos muestra una ligera ventaja para Cruz Azul, al menos en los resultados más cercanos. La Máquina se ha impuesto en tres de los últimos cinco enfrentamientos oficiales frente al América, mientras que las Águilas solo registran un triunfo y se suma un empate en ese lapso.
El duelo más reciente en Liga MX terminó con victoria celeste por 2-1 el 18 de octubre de 2025, en un partido que confirmó el buen momento de los cementeros en esta rivalidad. Además, la serie de encuentros durante 2025 estuvo marcada por partidos intensos, tanto en el torneo local como en la Concacaf, donde ambos equipos protagonizaron enfrentamientos de alta exigencia.
Cruz Azul 2-1 América | 18 de octubre de 2025
América 2-1 Cruz Azul | 18 de mayo de 2025
Cruz Azul 1-0 América | 15 de mayo de 2025
América 0-0 Cruz Azul | 12 de abril de 2025
Cruz Azul 2-1 América | 8 de abril de 2025
¡BIENVENIDOS A LA FIESTA DE LA LIGA MX!
Bienvenidos a esta edición del Clásico Joven entre América y Cruz Azul que vuelve a escena este sábado 11 de abril a las 21:05 horas. El encuentro tendrá un ingrediente especial: el regreso de las Águilas al Estadio Azteca como local tras casi dos años de ausencia, lo que añade un contexto distinto a uno de los duelos más intensos del fútbol mexicano.
El enfrentamiento llega con panoramas contrastantes en la tabla. Cruz Azul se mantiene en la parte alta con 27 puntos después de 13 jornadas, mientras que América ocupa el sexto lugar con 18 unidades, obligado a sumar para no rezagarse en la lucha por la Liguilla. Más allá de los números, el partido se juega con orgullo, historia y la presión de marcar el rumbo en la recta final del torneo.