América vs Cruz Azul en vivo: ¿Quién gana hoy el Clásico Joven de Liga MX 2026? jornada 14

Antecedentes del América vs Cruz Azul y últimos resultados en la Liga MX

En los últimos enfrentamientos entre Cruz Azul y América, la rivalidad del Clásico Joven ha mantenido su intensidad con resultados muy parejos y momentos clave en distintas competencias, reflejando el equilibrio entre ambos equipos.

El balance reciente entre ambos equipos muestra una ligera ventaja para Cruz Azul, al menos en los resultados más cercanos. La Máquina se ha impuesto en tres de los últimos cinco enfrentamientos oficiales frente al América, mientras que las Águilas solo registran un triunfo y se suma un empate en ese lapso.

El duelo más reciente en Liga MX terminó con victoria celeste por 2-1 el 18 de octubre de 2025, en un partido que confirmó el buen momento de los cementeros en esta rivalidad. Además, la serie de encuentros durante 2025 estuvo marcada por partidos intensos, tanto en el torneo local como en la Concacaf, donde ambos equipos protagonizaron enfrentamientos de alta exigencia.

Cruz Azul 2-1 América | 18 de octubre de 2025

América 2-1 Cruz Azul | 18 de mayo de 2025

Cruz Azul 1-0 América | 15 de mayo de 2025

América 0-0 Cruz Azul | 12 de abril de 2025

Cruz Azul 2-1 América | 8 de abril de 2025