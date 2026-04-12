Cinco detenidos tras conato de bronca previo al duelo entre Tigres y Chivas

La agresión de un fanático de los felinos detonó el choque entre aficionados de ambos bandos. Los cuerpos de seguridad actuaron de inmediato

Tensión a las afueras del Volcán previo al juego ante Chivas

El duelo entre Tigres y Chivas en el Estadio Universitario dejó un grupo de aficionados detenidos después de un conato de bronca, previo al arranque del partido de la jornada 14 del Clausura 2016 de la Liga MX.

Minutos antes del inicio del cotejo, en los accesos al estadio, un aficionado de los felinos golpeó a un seguidor de Chivas que estaba en la fila para ingresar por el acceso número 9 del Volcán, situación que provocó la respuesta de los fans rojiblancos, quienes intentaron responder a la agresión.

Elementos de la Policía Montada como los guardias de seguridad del Volcán reaccionaron de inmediato, controlaron el conato de bronca, reacomodaron las filas y pusieron contra el suelo a dos aficionados que intensaron responder a las agresiones.

¡ASÍ NO! ❌🤕



Aficionados de Tigres y Chivas protagonizan trifulca en las inmediaciones del Estadio Universitario previo al partido de #LigaMX



📹: @javialonsordz pic.twitter.com/ep1ss3hAOi — Claro Sports (@ClaroSports) April 11, 2026

Además, la movilización logró detener a los aficionados de Tigres que iniciaron la bronca en la zona de la porra visitante, quienes fueron sometidos a un estricto protocolo para ingresar al estadio, incluso sacaron a un grupo de más de 10 aficionados que portaban prendas de la barra y no del equipo rojiblanco.

“Situación controlada por la Policía de San Nicolás. Sin embargo no se tolera ningún acto de provocación: se detuvieron 5 personas, aficionados de ambos equipos”, escribió Daniel Carrillo, alcalde del municipio de San Nicolás en su cuenta de X.

El duelo terminó con goleada de los locales por marcador 4-1. Doblete de Juan Brunetta y tantos de Rodrigo Aguirre y Ángel Correa le dieron forma al triunfo universitario, mientras que Daniel Aguirre descontó por la visita.

TE PUEDE INTERESAR: