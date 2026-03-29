Diablos Rojos se quedan sin corona: Kane County campeón de la Baseball Champions League 2026

Kane County venció 7-3 a Diablos en la final de la Baseball Champions League 2026 tras un rally de seis carreras en la sexta entrada

Los mexicanos no pudieron completar el bicampeonato | Captura @LigaMexBeis

Los Diablos Rojos del México se quedaron a un paso del bicampeonato, pero volvieron a tropezar con Kane County Cougars y perdieron 7-3 la final de la Baseball Champions League 2026 en el Estadio Alfredo Harp Helú. La novena escarlata no pudo imponer condiciones en casa y terminó superada por un rival que ya le había pegado en la fase previa del torneo.

La caída de los Diablos tomó forma en un partido que fue cerrado durante cinco entradas, pero que cambió por completo con un ataque de seis carreras de los estadounidenses en la sexta. El connjunto azteca de un empate a una diferencia definitiva en un solo inning, situación que marcó el rumbo del campeonato.

Un arranque intenso y un empate que ilusionó

El juego arrancó con impacto inmediato de Kane County. Dillon Thomas conectó cuadrangular solitario en la primera entrada para abrir el marcador 1-0. Ese batazo puso presión temprana sobre los Diablos, aunque el pitcheo local logró contener el daño durante los siguientes innings.

James Kaprielian mantuvo el duelo cerrado con una salida de cuatro entradas, permitiendo solo una carrera. Esa actuación permitió que la ofensiva escarlata tuviera margen para responder en el momento adecuado. La reacción llegó hasta la quinta entrada, cuando Bryan González conectó jonrón para empatar el juego 1-1. El batazo representó su tercer cuadrangular consecutivo en el torneo y devolvió la esperanza a los aficionados en el Alfredo Harp Helú.

El inning que definió la final

Cuando el partido parecía inclinarse hacia un cierre parejo, Kane County rompió todo en la sexta entrada con un rally de seis carreras. Ese ataque cambió por completo el panorama y colocó el marcador 7-1 a favor de los visitantes.

El daño cayó sobre el relevo de los Diablos, especialmente Justin Courtney, quien permitió seis carreras en 1.2 entradas. La ofensiva de los Cougars fue contundente y aprovechó cada oportunidad con corredores en base. Dillon Thomas volvió a aparecer como figura con dos carreras producidas, mientras que Claudio Finol y Elvis Peralta también aportaron al ataque. La consistencia ofensiva del conjunto estadounidense marcó la diferencia en el momento clave.

Reacción insuficiente y nuevo campeón

Los Diablos intentaron reaccionar en la recta final del juego, pero no lograron acercarse lo suficiente. México anotó una carrera en la séptima y otra en la octava para dejar el marcador 7-3, sin poder presionar realmente al bullpen rival.

La ofensiva escarlata registró 10 hits, con aportaciones de José Marmolejos, Río Ruiz y el propio Bryan González, pero falló en momentos clave. La falta de contundencia contrastó con la eficacia de Kane County en el inning decisivo. El bullpen de los Cougars cumplió con solidez para cerrar el encuentro y asegurar el campeonato. Art Warren se llevó la victoria, mientras que el relevo visitante controló el cierre sin mayores complicaciones.

Con este resultado, la Baseball Champions League suma su tercer campeón en igual número de ediciones. Fargo-Moorhead RedHawks ganó en 2023, Diablos Rojos en 2025 y ahora Kane County Cougars se consagra en 2026.

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