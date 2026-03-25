los Diablos Rojos caen por paliza ante los Kane County Cougars en la Baseball Champions League

Diablos Rojos tomó la ventaja en dos ocasiones, pero Kane County respondió con un rally de cinco carreras en la quinta entrada.

Diablos Rojos caen su debut en la Baseball Champions League 2026 | @DiablosRojosMX

Los Diablos Rojos del México abrieron su participación en la Baseball Champions League 2026 con una derrota de 14-7 ante los Kane County Cougars, en un juego que cambió de manos en varias ocasiones y que terminó por romperse en la quinta entrada. La novena capitalina pegó primero en el estadio Alfredo Harp Helú, pero el club estadounidense respondió con un rally que marcó el rumbo del encuentro.

El equipo escarlata tomó ventaja desde el primer episodio. Carlos Pérez anotó la carrera inicial después de un passed ball del receptor Juan Fernández, y más tarde José Marmolejos llegó al plato con un elevado de sacrificio de Maikel Franco para colocar el 2-0.

Kane County emparejó la pizarra en la tercera entrada. Dillon Thomas produjo una con sencillo y Todd Lott remolcó otra con un rodado, con lo que el partido volvió a empezar. En la parte baja de ese mismo inning, los Diablos retomaron la delantera gracias a otro elevado de sacrificio, ahora de Moisés Gutiérrez.

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La respuesta de los Cougars llegó en la cuarta tanda con jonrones seguidos de Josh Allen y Claudio Finol, un golpe que les permitió darle la vuelta al marcador. México contestó de inmediato en el cierre del inning, cuando José Marmolejos llevó al plato a Carlos Sepúlveda para el 4-4.

La diferencia apareció en la quinta, capítulo en el que Kane County armó un ataque de cinco carreras. Josh Allen produjo una al recibir golpe con las bases llenas, Sam Dexter sumó otra con base por bolas, Armond Upshaw empujó dos con sencillo y un wild pitch de Nick Vespi permitió una más para el conjunto de la American Association, que se fue arriba 9-4.

En la sexta entrada, Josh Rehwaldt y Max Murphy ampliaron la distancia para los visitantes. Diablos buscó recortar en la séptima con un jonrón solitario de Moisés Gutiérrez, pero Todd Lott y Max Murphy respondieron en la octava con vuelacercas de una carrera para cerrar el 14-7.

Con este resultado, el club mexicano tendrá que reaccionar en su siguiente compromiso dentro del torneo. De acuerdo con el calendario oficial de Diablos Rojos, su próximo juego será este miércoles 25 de marzo a las 19:00 horas frente a los Dantos, también en el marco de la Champions League.

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