Avanza iniciativa en México para reforzar la seguridad en estadios con datos biométricos

Comisión de Deporte avala iniciativa para implementar biométricos en estadios y reforzar la seguridad en eventos deportivos

Avanza iniciativa de datos biométricos para entrada a los estadios | Imago 7

La Comisión de Deporte de la Cámara de Diputados aprobó una iniciativa en materia de seguridad en los estadios, la cual contempla el uso de datos biométricos para el acceso. El siguiente paso será llevarla al Pleno para su discusión y eventual aprobación, y posteriormente enviarla al Senado de la República.

“Esta iniciativa de la diputada Alma Marina Vitela que propone mecanismos de vigilancia en los estadios, fue aprobada. Este tipo de medidas que hoy se votan dentro de la Comisión son justamente para garantizar la seguridad en los estadios. Últimamente, ir a un estadio siempre ha sido una de las grandes aficiones, y a veces la pasión se torna tan intensa que no logras identificar quién es la persona que está peleando o agrediendo a otros; esto ayuda a tener un mayor control”, señaló la presidenta de la Comisión de Deporte, Paola Longoria.

Los legisladores también aprobaron un punto de acuerdo para solicitar a la Conade la publicación de la estadística nacional sobre la violencia en el deporte, contemplada en el artículo 140, fracción X, de la Ley General de Cultura Física y Deporte.

“Las estadísticas, obviamente, son un rol que debería tener la Conade. Vamos de la mano con la iniciativa que presenté hace varios meses, la cual pasó por unanimidad en la Comisión, después en el Pleno, y actualmente está en el Senado. Esta iniciativa busca incluir, en primer lugar, el término de violencia en el deporte y, en segundo, obliga a la Conade, a los institutos y a cualquier dependencia deportiva a contar con protocolos obligatorios sobre abuso”, explicó en entrevista con Claro Sports.

En el informe de la Comisión también se dio a conocer que se recibieron 10 dictámenes. “Seguimos avanzando y trabajando por los atletas”, aseveró.

De cara a la próxima reunión de la Comisión de Deporte, programada para finales de abril, se buscará aprobar nuevas iniciativas, entre ellas el reconocimiento de los e-sports como deporte dentro de la Ley General de Cultura Física y Deporte, así como fortalecer la transparencia en el sector.

“Traemos mucho trabajo y buscamos dictaminar lo más posible antes de las vacaciones por los recesos legislativos. Entre las siguientes iniciativas, junto con la bancada naranja y una servidora, está incluir a los e-sports como deporte electrónico. Además, la propuesta del diputado Daniel Andrade plantea fortalecer los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas sobre el financiamiento público en la cultura física y el deporte, así como en el desempeño de la Conade”, concluyó la también raquetbolista.

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