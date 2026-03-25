El mensaje de Murillo que marca el rumbo de Panamá

Uno de los máximos líderes de Panamá se refirió a la importancia de estos compromisos dentro del proceso de preparación del equipo.

Panamá última su preparación de cara al Mundial @fepafut

La Selección de Panamá inició su preparación en Sudáfrica con su primera sesión de entrenamiento en cancha, de cara a los amistosos programados ante la selección local. Estos encuentros forman parte de la planificación del equipo con miras a la Copa Mundial de la FIFA 2026.

El trabajo se llevó a cabo en Durban, donde el plantel comenzó a ajustar detalles tácticos y físicos. Un grupo de 18 jugadores participó en la práctica, mientras otros futbolistas se incorporaron progresivamente tras completar su viaje desde distintos destinos.

La sesión tuvo una duración aproximada de 90 minutos, con ejercicios enfocados en circulación de balón y movimientos colectivos. El objetivo principal es llegar en condiciones óptimas a los partidos previstos para el 27 y 31 de marzo ante Sudáfrica.

Murillo destaca la preparación de Panamá

Antes del entrenamiento, Amir Murillo se refirió a la importancia de estos compromisos dentro del proceso de preparación del equipo. “Queremos empezar desde ya a tener la idea clara de lo que quiere el entrenador y lo que tiene en mente para los partidos del Mundial. Todos sabemos lo que es Sudáfrica, son una gran selección, tienen jugadores buenos y esperemos que sea un buen partido para nosotros”.

El defensor también habló sobre su estado físico tras el viaje hacia territorio africano. “Llegó bien, física y mentalmente, vengo con muchas ganas, luego de no haber podido jugar los últimos partidos con la Selección”.

Panamá continúa sumando jugadores a su concentración, con la intención de completar el grupo convocado en los próximos días. La integración progresiva permitirá al cuerpo técnico trabajar con la plantilla completa antes del primer amistoso.

Estos partidos ante Sudáfrica servirán como una referencia para evaluar el rendimiento del equipo. El cuerpo técnico buscará definir aspectos clave del funcionamiento colectivo antes del inicio de la competencia mundialista.

Con esta preparación, Panamá apunta a llegar con ritmo competitivo a su debut en el torneo. Los entrenamientos y amistosos ante Sudáfrica serán determinantes para consolidar el plan de juego en una etapa exigente del calendario internacional.

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