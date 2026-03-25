La selección de Portugal aterriza en la Riviera Maya previo al duelo ante México

La escuadra encabezada por Bruno Fernandes, João Félix y Paulinho ya se alista para el duelo ante el Tri, a realizarse el próximo sábado en el Estadio Azteca

La selección lusitana será rival del Tri en la reinauguración del Azteca

La selección de Portugal ya se encuentra en México como parte de su preparación para el partido amistoso ante la selección mexicana, programado para el sábado 28 de marzo, en el Estadio Azteca. El equipo europeo eligió la Riviera Maya, en Quintana Roo, como punto de concentración para trabajar de cara a este compromiso, que marcará la reapertura del inmueble.

El conjunto dirigido por Roberto Martínez inició su concentración el lunes 23 de marzo, en un contexto donde el partido ante México forma parte de su planificación rumbo a la Copa del Mundo de 2026. Este encuentro será uno de los últimos ensayos antes de definir la lista final de jugadores que representarán a Portugal en el torneo.

El equipo ya se instala en el complejo Fairmont Mayakoba, donde comenzará sus entrenamientos este miércoles. Desde ahí, Portugal ajustará su preparación antes de trasladarse a la Ciudad de México para enfrentar al conjunto nacional en el Estadio Azteca. Todo parece indicar que su llegada será el viernes por la noche, menos de 24 horas antes de su encuentro en el Estadio Azteca.

Dentro de la convocatoria destacan nombres como João Cancelo, Nuno Mendes, Vitinha, Bruno Fernandes y João Félix, quienes forman parte del grupo que trabaja bajo las órdenes de Roberto Martínez. La selección encara esta gira con el objetivo de definir su base para la competencia internacional.

Una de las novedades en la lista es la presencia de Paulinho, delantero del Toluca, quien se integra tras la baja de Rafael Leão. El futbolista tendrá la oportunidad de mostrarse en este proceso, en un momento donde el cuerpo técnico analiza opciones para cerrar la convocatoria.

Después del partido ante México, Portugal continuará su gira en Norteamérica. El siguiente compromiso será el 31 de marzo frente a Estados Unidos, en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta, donde el equipo dará seguimiento a su preparación.

El duelo ante el Tricolor no solo representa una prueba para ambos equipos, sino también el regreso de la actividad en el Estadio Azteca. Con Portugal ya en territorio mexicano, la atención se centra en el desarrollo de este partido y en los ajustes que realizará cada selección de cara a sus próximos retos.

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