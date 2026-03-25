¿Quién ganó La Batalla Colosal en Exatlón México hoy 24 de marzo?

Rojos y azules disputaron una jornada marcada por el premio de un concierto y una definición que llegó hasta los relevos mixtos.

Exatlón México: Quién ganó la batalla colosal | @ExatlonMx

Exatlón México volvió a poner frente a frente a rojos y azules en una jornada marcada por una recompensa fuera de lo habitual. En esta ocasión, La Batalla Colosal tuvo como premio boletos para un concierto de David Guetta, un incentivo que elevó la presión en cada salida al circuito.

La prueba exigió velocidad, fuerza y precisión en los distintos tramos del recorrido, por lo que cada carrera terminó por tener peso en el marcador general. Los dos equipos encontraron momentos para tomar ventaja, responder y sostener la pelea hasta llevar la definición a los relevos mixtos.

¿Quién ganó La Batalla Colosal este miércoles? Resumen y resultados

El arranque favoreció al equipo azul. Koke abrió la cuenta después de remontar en su duelo ante Mono Osuna, quien perdió terreno tras un resbalón antes de la parte final del circuito. En la definición, Koke resolvió la prueba de botellas y el tiro al blanco para firmar el primer punto.

Después, Leo amplió la diferencia al imponerse a Villaluz, con lo que los azules tomaron control de la serie en los primeros enfrentamientos. Sin embargo, la respuesta roja no tardó en llegar y el desarrollo de la competencia cambió conforme avanzaron las carreras.

¡Paulette y Benyamin vs Katia y Alexis! Los cuatro atletas entregan TODO en esta batalla pero quien se lleva el premio Colosal es…#ExatlónMéxico Lunes a viernes 8:30 PM, domingos 8:00 PM, por Azteca UNO. pic.twitter.com/WiRMIJ8sOk — Exatlón México (@ExatlonMx) March 25, 2026

Mati igualó el marcador al vencer a Valery en el cierre de su duelo, y más adelante Alexis superó a Villaluz para colocar el 5-4 a favor de los rojos. Cuando parecía que ese impulso podía definir la noche, Evelyn derrotó a Mati y mandó la Batalla Colosal a los relevos mixtos.

En la instancia final, Paulette y Benyamin sellaron la victoria del equipo rojo al imponerse a Katia y Alexis. Con ese resultado, los rojos se quedaron con la recompensa de la noche y cerraron una competencia que se resolvió hasta la última carrera.

Horarios y dónde ver Exatlón México en vivo: canales de TV y streaming

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Para quienes buscan seguir el reality fuera de la televisión abierta, la cobertura también se apoya en los canales digitales de Azteca, donde se publican avances, momentos de competencia y contenido relacionado con la temporada.

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