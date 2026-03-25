Fortaleza vs Deportivo Pasto, en vivo la Liga BetPlay Dimayor 2026-I: ¿quién gana el partido de hoy?
En Claro Sports pueden seguir en directo el juego entre Fortaleza y Deportivo Pasto en el Estadio Metropolitano de Techo.
Siguen las acciones del Fútbol Profesional Colombiano. Por la fecha número 13 de la Liga BetPlay Dimayor 2026-I, Fortaleza recibe hace las veces de local en el Estadio Metropolitano de Techo ante Deportivo Pasto. Dos equipos que viven realidades completamente diferentes en la tabla de posiciones.
Resultado al momento: Fortaleza – Deportivo Pasto | Jornada 13 Liga BetPlay Dimayor 2026-I
Horario del partido Fortaleza vs Pasto, hoy martes 24 de marzo
El juego válido por la fecha número 13 del primer semestre del Fútbol Profesional Colombiano que se llevará a cabo en el Estadio Metropolitano de Techo dará inicio a partir de las ocho de la noche, horario colombiano. En México, el balón rodará desde las siete de la noche.
Alineaciones del Fortaleza vs Deportivo Pasto para la fecha 13, al momento
Fortaleza: Michael Barrangán; Jonathan Marulanda, Jhon Balanta,, David Ramírez, Santiago Cuero; Ríchardson Rivas, Leonardo Pico, Kevin Balanta, Jhon Velásquez; Sebastián Herrera y Andrés Arroyo.
Pasto: Iago Herrerín; Santiago Jiménez, Fáiner Torijano, Nicolás Gil, Edwin Velasco; Yéiler Góez, Johan Caicedo, Mateo Garavito; Jonathan Perlaza, Santiago Córdoba y Andrey Estupiñán.
¿Quién transmite en vivo el Fortaleza vs Pasto y dónde mirar en TV y streaming?
El duelo entre bogotanos y nariñenses por la decimotercera jornada de la Liga BetPlay Dimayor 2026-I se podrá sintonizar en la pantalla de Win Sports TV y Win + Fútbol. La plataforma de Win Play también contará con la transmisión del partido. En Claro Sports les brindaremos un completo minuto a minuto.
Antecedentes del Fortaleza vs Pasto, y últimos resultados en la Liga/Copa BetPlay
- 24.10.2025 | Fortaleza 2-0 Pasto.
- 04.05.2025 | Pasto 1-0 Fortaleza.
- 14.09.2024 | Fortaleza 0-0 Pasto.
- 04.03.2024 | Pasto 1-0 Fortaleza.