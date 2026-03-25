Esto dice el “himno oficial” de México para el Mundial 2026: Grupo Frontera estrena “Un solo corazón”

La música ha acompañado al Tri en cada Mundial desde 1986 con temas que marcan época. La agrupación dentro del regional mexicano se suma a exclusiva lista

La agrupación se encargará de animar al Tri | @grupofrontera

La selección mexicana presentó “Un solo corazón” como su nuevo himno rumbo al Mundial 2026, en un lanzamiento que busca acompañar al equipo durante su preparación y participación en el torneo. El tema, interpretado por Grupo Frontera, forma parte de una estrategia para conectar con la afición en una etapa clave para el futbol nacional.

La canción fue dada a conocer en un evento organizado por la Federación Mexicana de Futbol y Amazon Music, donde también se reveló que el tema ya forma parte del entorno del equipo dirigido por Javier Aguirre. Con este lanzamiento, el Tricolor suma una nueva pieza musical a su historia en Copas del Mundo.

¿Qué dice la letra de “Un solo corazón”, canción oficial de México para el Mundial 2026?

“Un solo corazón” transmite un mensaje centrado en la unión entre jugadores y aficionados, así como en el respaldo al equipo en cada partido. La letra hace referencia al sentimiento colectivo que se genera alrededor de la selección, con frases que buscan representar el apoyo constante dentro y fuera de la cancha.

El tema también aborda la idea de representar al país en una competencia internacional, destacando el vínculo entre la camiseta y quienes la siguen. La intención es reforzar la identidad del equipo en un contexto donde México será una de las sedes del Mundial 2026.

¿Dónde puedo escuchar el nuevo himno de la Selección Mexicana para el Mundial?

La canción “Un solo corazón” se encuentra disponible en exclusiva a través de aplicaciones musicales y redes sociales. Desde su lanzamiento, los usuarios pueden acceder al sencillo dentro de sus plataformas oficiales, donde también se espera la difusión del video oficial grabado junto a jugadores del equipo nacional.

El audiovisual fue filmado durante una concentración previa al amistoso ante Portugal, lo que permitió integrar a los futbolistas dentro del proyecto musical. Este material forma parte del contenido que acompañará al lanzamiento del tema.

¿Qué otras canciones se han hecho en México para apoyar al Tricolor en la justa mundialista del 2026?

La selección mexicana ha estado acompañada por distintos temas musicales a lo largo de su historia en Copas del Mundo, en una tradición que se remonta a 1986, cuando el país fue sede del torneo. En aquella edición surgió “El equipo Tricolor”, interpretada por los propios jugadores, como una de las primeras canciones vinculadas directamente con el combinado nacional.

En los años posteriores, el equipo contó con temas como “México Let’s Go” en Estados Unidos 1994, “Tamborada” de Fey en Francia 1998 y “Que el futbol no pare” de Patricia Manterola en Corea-Japón 2002. Para Alemania 2006, el grupo RBD interpretó “México, México”, mientras que en Sudáfrica 2010 se presentó “Bam, bam, un gol por ti” con Emanuel.

En Brasil 2014, Moderatto lanzó “Voy a ganar”, con participación de jugadores y cuerpo técnico en el video oficial. Más adelante, para Rusia 2018, Maná presentó “El gladiador mexicano (Vamos México)”, con un enfoque centrado en el respaldo al equipo durante el torneo.

Finalmente, en el Mundial de Qatar 2022, se sumaron temas como “Vamos a Qatar” de Los Bukis, “Entregarlo todo” de Edén Muñoz y “Fiesta Fiesta” de Paty Manterola, además de adaptaciones creadas por aficionados. Con este antecedente, “Un solo corazón” se integra a una lista de canciones que han acompañado al Tricolor en distintas etapas mundialistas.

¿Quién es el Grupo Frontera y por qué hicieron el himno de México?

Grupo Frontera es una agrupación originaria de Texas, con integrantes que tienen raíces en Tamaulipas y Nuevo León. Desde 2023 han tenido presencia dentro del género regional mexicano, lo que los llevó a ser considerados para este proyecto con la selección.

Durante la presentación, los integrantes del grupo señalaron que su participación responde a su vínculo con el equipo nacional. “Esto es especial para nosotros porque llevamos siete Mundiales apoyándolos… es un honor”, expresaron, al explicar su relación con el Tricolor y su decisión de formar parte de este lanzamiento rumbo al Mundial 2026.

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