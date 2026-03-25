Sin polémica: Cruz Azul garantiza apoyo total a la selección mexicana

Cruz Azul aclara su postura y respalda al Tri rumbo al Mundial 2026 sin condiciones

Cruz Azul confirma apoyo total al Tri rumbo al Mundial 2026. Imago 7

La directiva del Cruz Azul salió al paso de las versiones que apuntaban a una posible negativa para prestar futbolistas a la selección mexicana de cara a la concentración final para la Copa del Mundo 2026, y dejó en claro su postura mediante un comunicado oficial, donde el club cementero respalda al Tricolor y en ningún momento ha rechazado ceder a sus jugadores convocados.

“Para CF Cruz Azul el compromiso de apoyar a la Selección Nacional de México es inquebrantable, en cualquiera de sus categorías y competencia que se dispute”, señala el club.

“Contrario a diversas notas difundidas recientemente, ratificamos que cualquier jugador que sea convocado por la Federación Mexicana de Fútbol para disputar la Copa Mundial 2026, se integrará en los términos acordados previamente”, informó Cruz Azul, dejando sin espacio a interpretaciones.

Además, el club subrayó que su respaldo no solo es formal, sino definitivo, al señalar que “nuestro respaldo al acuerdo tomado en la Asamblea de Dueños es absoluto e irrevocable”, en referencia a los lineamientos establecidos entre los equipos de la Liga MX y la Federación.

Comunicado Cruz Azul. Foto X: @CruzAzul

Este posicionamiento busca poner fin a la polémica generada en torno a la cesión de jugadores, especialmente en un contexto clave rumbo al Mundial 2026, donde la coordinación entre clubes y selección resulta fundamental.

Con este mensaje, Cruz Azul refuerza su papel dentro del fútbol mexicano y deja claro que sus futbolistas estarán disponibles para el Tricolor, manteniendo una relación de colaboración plena con el proyecto nacional comandado por Javier Aguirre. Cabe recordar que para los duelos de Fecha FIFA ante Portugal y Bélgica, el Vasco Aguirre convocó a Erik Lira y Carlos A. Rodríguez de la Máquina.

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