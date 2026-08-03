Olmecas vence a Bravos y se queda con la serie en la LMB 2026

Jeremy Rhoades trabajó seis entradas sin permitir carrera y Oscar González conectó un jonrón en el triunfo de Tabasco

Los Olmecas de Tabasco derrotaron 3-1 a los Bravos de León en el tercer juego de la serie, disputado este domingo 2 de agosto en el Parque Centenario 27 de Febrero. El resultado permitió a la novena tabasqueña ganar dos de los tres encuentros y colocar su marca en 53 victorias y 36 derrotas dentro de la temporada 2026 de la Liga Mexicana de Beisbol.

La ofensiva local produjo una carrera en la tercera entrada, agregó otra mediante un cuadrangular de Oscar González en el sexto capítulo y aprovechó un error defensivo para completar la cuenta en el séptimo. Bravos terminó con cuatro imparables y solo pudo romper el cero cuando Gabriel Cancel anotó impulsado por Connor Panas.

Antonio Almeida abre el camino para los Olmecas

El encuentro comenzó con Jeremy Rhoades y Rogelio Martínez controlando a las ofensivas. Bravos consiguió colocar a Gabriel Cancel en las bases mediante un pasaporte durante la primera entrada, pero Alejandro Mejía elevó al jardín central para terminar el episodio. Del otro lado, Randy Romero recibió base por bolas y se robó la tercera almohadilla, aunque Tabasco tampoco logró llevarlo al plato.

La primera carrera llegó en la parte baja del tercer capítulo. Antonio Almeida abrió el turno con un doble hacia el jardín izquierdo y avanzó hasta el plato con un sencillo de Carlos Arellano al jardín central. Un error en el tiro de Jimmy Kerrigan permitió que Arellano buscara la tercera base, pero el corredor fue retirado para cerrar la jugada.

Rogelio Martínez dejó el montículo en la cuarta entrada después de admitir tres imparables, una carrera no limpia y una base por bolas en tres entradas y un tercio. Matt Tenuta entró al relevo y evitó que Oscar González, quien había pegado sencillo, ampliara la ventaja. El abridor de León cargó con la derrota y dejó su registro en 0-2.

La defensiva de Tabasco también frenó una oportunidad de Bravos en la quinta. Connor Panas abrió con sencillo, pero Balbino Fuenmayor conectó un rodado que Marco Hernández, Angelo Castellano y Agustín Ruiz convirtieron en doble matanza. Jimmy Kerrigan se ponchó después para finalizar la entrada sin modificaciones en el marcador.

Mientras León alternaba relevistas, Rhoades continuó retirando bateadores. El lanzador de los Olmecas permitió un sencillo de Alan García en la sexta, pero ponchó a Esteban Quiroz para conservar la ventaja. Rhoades completó seis entradas con dos hits permitidos, cinco ponches, una base por bolas y ninguna carrera.

Oscar González impulsa el triunfo y Jimmy Cordero lo asegura

Los Olmecas aumentaron la diferencia en la parte baja de la sexta entrada. Después del rodado de Marco Hernández, Oscar González conectó su cuarto cuadrangular de la campaña, un batazo entre los jardines izquierdo y central frente a Nathanael Heredia que colocó el marcador 2-0. González terminó la jornada con tres imparables en cuatro turnos.

Bravos respondió en la apertura del séptimo capítulo. Gabriel Cancel abrió con su doble número 27 de la temporada y avanzó al plato cuando Connor Panas bateó un rodado por la primera base. La carrera acercó 2-1 a los visitantes, aunque Alexandro Tovalín ponchó a Alejandro Mejía y Balbino Fuenmayor para evitar más daño.

Tabasco recuperó la diferencia de dos anotaciones en el cierre de ese mismo episodio. Angelo Castellano inició con sencillo y Antonio Almeida realizó un toque de sacrificio, pero un error en el tiro de Alejandro Mejía dejó corredores en las esquinas. Carlos Arellano produjo el 3-1 mediante un elevado de sacrificio al jardín derecho, jugada que se mantuvo después de que los Bravos solicitaron una revisión.

Keone Kela retiró en orden la octava entrada y Phillips Valdez respondió con una doble matanza en la parte baja para mantener a León dentro del partido. En el noveno episodio, Jimmy Cordero retiró a Alan García y Esteban Quiroz antes de permitir un sencillo de Gabriel Cancel. Alejandro Mejía elevó al jardín derecho para entregar el último out y confirmar el triunfo de los Olmecas.

Rhoades obtuvo su séptima victoria de la campaña, mientras Cordero registró su salvamento número 20. Tabasco terminó con tres carreras, siete imparables y ningún error; León acumuló una carrera, cuatro hits y dos fallas defensivas. Tras el encuentro, los Olmecas quedaron con marca de 53-36 y los Bravos con registro de 47-43.

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