Tecos de los Dos Laredos blanquean a Charros y completan la barrida

Siendo la peor franquicia de la Zona Sur, obtuvo un triunfo importante sobre un rival que clasificaría a los playoffs de la temporada 2026 de la LMB

Tecos de los Dos Laredos derrotaron 3-0 a los Charros de Jalisco en el Estadio Parque La Junta y completaron la barrida de la serie, en un encuentro marcado por el dominio del pitcheo local y una ofensiva que encontró los batazos necesarios en la recta final.

El duelo comenzó con equilibrio en la pizarra y con pocas oportunidades claras para ambos equipos. Los lanzadores impusieron condiciones durante las primeras entradas, mientras las defensivas evitaron que los corredores avanzaran con peligro. Charros colocó hombres en circulación, pero no logró producir la carrera que rompiera el cero.

La primera amenaza de los locales apareció en la quinta entrada, cuando Luis De Los Santos conectó un doble hacia el jardín central. Sin embargo, la ofensiva fronteriza no pudo capitalizar el batazo y el juego se mantuvo sin anotaciones, con los dos equipos obligados a esperar una nueva oportunidad.

La diferencia llegó en la parte baja del sexto episodio. Cade Gotta conectó un cuadrangular solitario por el jardín izquierdo para colocar el 1-0 en favor de los Tecos, batazo que cambió el ritmo del encuentro y dio respaldo al trabajo del cuerpo de lanzadores de casa.

Charros intentó responder en la séptima entrada y llenó las bases después de un sencillo de Jared Walsh, una base por bolas para Allen Córdoba y un pelotazo a Irving López. Sin embargo, el relevo de los Tecos mantuvo el control y retiró a Joshua Fuentes con un rodado para terminar la amenaza sin daño.

La visita volvió a acercarse en el octavo capítulo con un doble de Seby Zavala, pero el corredor emergente José Aguilar fue sorprendido en un intento de robo de tercera base. La jugada apagó otra posibilidad de los tapatíos, que no consiguieron aprovechar a los corredores colocados en posición de anotar.

Tecos aseguró el partido en el cierre del octavo episodio. Marcos Valenzuela abrió con sencillo, Ali Castillo conectó un doble y, tras una base por bolas intencional a Jonathan Araúz, Luis De Los Santos pegó un imparable al jardín central que permitió anotar a Valenzuela y Castillo para ampliar la ventaja a 3-0.

En la novena entrada, Charros colocó nuevamente a dos corredores en las bases, pero Taylor Williams retiró a Dwight Smith Jr., Allen Córdoba y Michael Wielansky para cerrar el encuentro. Los Tecos conservaron la blanqueada, sellaron la victoria y completaron la barrida sobre Jalisco ante su afición en el Parque La Junta, dentro de la actividad de este día en la Liga Mexicana de Béisbol.

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