Kevin De Bruyne entra de nuevo en el radar de Miami

El club estadounidense busca reunir al jugador con estrellas como Lionel Messi y Luis Suárez tras su paso por el Napoli. Chicago Fire y San Diego FC también están interesados

El futbolista belga vio actividad en la pasada Copa del Mundo | Reuters

Inter Miami volvió a colocar su nombre en el mercado al retomar el interés por Kevin De Bruyne. El club de la MLS analiza la posibilidad de sumar al mediocampista belga para reunirlo con Lionel Messi, Luis Suárez y Rodrigo De Paul dentro de un plantel construido alrededor de figuras con trayectoria en Europa.

De acuerdo con el periodista Nicolò Schira, el conjunto de Florida ya había mantenido conversaciones por De Bruyne durante el verano de 2025. En ese momento, San Diego FC también preguntó por el jugador, pero el belga decidió continuar en el fútbol europeo y terminó incorporándose al Napoli.

Después de una temporada en la Serie A, la opción de jugar en Estados Unidos volvió a tomar fuerza. De Bruyne podría dejar al equipo italiano durante este mercado y la MLS aparece entre sus posibles destinos, aunque hasta ahora no existe un acuerdo para concretar la operación.

Inter Miami no es el único club interesado. Chicago Fire y San Diego FC también siguen la situación del mediocampista, por lo que la negociación dependerá de las condiciones deportivas y contractuales que cada institución pueda ofrecerle.

La posible llegada de De Bruyne abriría una nueva sociedad con Messi. El belga podría encargarse de iniciar las jugadas desde el centro del campo, filtrar pases y administrar el ritmo, mientras el argentino tendría mayor libertad para recibir cerca del área.

La presencia de Luis Suárez ofrecería un punto de referencia dentro del área, mientras Rodrigo De Paul podría acompañar las transiciones y cubrir recorridos en el mediocampo. Bajo ese esquema, De Bruyne tendría varias opciones para distribuir el balón y generar situaciones de gol.

A sus 35 años, el exjugador del Manchester City mantiene experiencia en torneos europeos y competencias internacionales. Su incorporación también representaría otro movimiento de impacto para la MLS, que ha utilizado la llegada de futbolistas con recorrido en Europa como parte de su estrategia de crecimiento.

Por ahora, las conversaciones siguen abiertas y el Inter Miami tendría que superar la competencia de Chicago Fire y San Diego FC. Si el club logra avanzar en la negociación, De Bruyne compartiría equipo con Messi y sumaría un nuevo capítulo a su carrera después de su paso por Italia.

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