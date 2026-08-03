¡Van por el boleto olímpico! México presenta su convocatoria para el World Flag Dusseldorf 2026
México llevará dos selecciones con aspiraciones de medalla y clasificación olímpica al Mundial que se celebrará en Düsseldorf
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México entró en la etapa definitiva de su preparación para el World Flag Düsseldorf 2026, competencia en la que sus selecciones femenil y varonil buscarán el campeonato mundial y los primeros lugares disponibles rumbo a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028. La Federación Mexicana de Fútbol Americano trabaja con grupos ampliados de 18 atletas por rama, aunque únicamente 12 jugadores conforman el roster oficial para cada competencia internacional.
El representativo femenil llegará a Alemania con la responsabilidad de defender su posición como número uno del ranking mundial de la IFAF, luego de conquistar los World Games y el Campeonato de las Américas durante 2025. Diana Flores volverá a dirigir la ofensiva mexicana en un torneo cuyo título todavía falta en su historial reciente, después de que Estados Unidos venció al Tricolor en las finales mundiales de 2021 y 2024. México compartirá el Grupo A con Italia, Alemania y Eslovenia.
La convocatoria femenil está integrada por:
- Yaritza Morales
- Victoria Chávez
- Silvia Contreras
- Mónica Rangel
- Ely Bourde
- Andrea Martínez
- Ximena Cuate
- Haniel Reza
- Allison Salazar
- Tania Rincón
- Diana Flores
- Ángela Funes
Esta es la convocatoria de la selección varonil:
La rama varonil aparece en el tercer lugar de la clasificación internacional, solamente detrás de Estados Unidos y Austria. México fue ubicado en el Grupo C junto con Suiza, Alemania y Brasil, un sector que incluye al conjunto suizo que superó a los mexicanos en el partido por el bronce del Mundial de 2024 y a una selección alemana que contará con la ventaja de jugar como anfitriona.
- Diego Arvizu
- Damián Chirinos
- Santiago Medina
- Víctor Balderramos
- Demián Valdez
- Christopher Padrón
- Alberto Villegas
- Guillermo Villalobos
- Javier Vivián
- Alonso Gaxiola
- Santiago Vargas
- Luis Jaramillo
El World Flag se desarrollará del 13 al 16 de agosto en el Flag Football Complex de Düsseldorf-Garath, con la participación de 16 equipos femeniles y 16 varoniles procedentes de 19 países. Los dos mejores representativos de cada rama obtendrán una plaza directa para Los Ángeles 2028, donde el flag football se incorporará por primera vez al programa olímpico. Las rondas preliminares se disputarán durante los dos primeros días, mientras que las eliminatorias y los partidos por las medallas quedarán para el cierre del torneo.
Las dos selecciones mexicanas debutarán el 13 de agosto frente a Alemania, antes de completar sus respectivos grupos y buscar un sitio en los cuartos de final. El representativo femenil enfrentará posteriormente a Eslovenia e Italia, mientras que los varones se medirán con Brasil y Suiza. La convocatoria combina figuras con experiencia internacional y nuevos elementos que intentan asegurar un lugar en el proyecto olímpico de México, cuyo primer objetivo será abandonar Düsseldorf con dos boletos para 2028.