Tabla de posiciones del Apertura 2026: ¿Quién es el líder de la Liga MX? Jornada 3
Los tres partidos disputados el viernes 31 de julio dejaron una goleada, dos empates y a Xolos de Tijuana en la cima provisional antes de que se complete la actividad del fin de semana
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La Jornada 3 del Apertura 2026 comenzó con movimientos importantes en la tabla de posiciones de la Liga MX. Los tres partidos disputados este viernes 31 de julio dejaron una goleada, dos empates y a Xolos de Tijuana en la cima provisional antes de que se complete la actividad del fin de semana.
Pumas protagonizó el resultado de la fecha al vencer 5-1 a FC Juárez, con un triplete de Juninho y anotaciones de Robert Morales y Guillermo Martínez. En Puebla, Chivas rescató un empate 1-1 mediante Roberto Alvarado, luego de que Eduardo Mustre adelantara al conjunto local en el Estadio Cuauhtémoc.
La jornada cerró con el empate 0-0 entre Atlético de San Luis y Tijuana, resultado que permitió a Xolos alcanzar siete puntos y mantenerse momentáneamente como líder del fútbol mexicano. La clasificación todavía puede registrar cambios con los seis encuentros restantes, incluidos Cruz Azul vs Atlante, América vs Santos y Toluca vs Necaxa.
Tabla de posiciones del Apertura 2026, al momento: Jornada 3
Al momento, los Xolos de Tijuana tienen la cima de la tabla general a pesar del empate ante San Luis, por su parte, Pumas, Cruz Azul, Atlas y Necaxa tienen seis unidades:
- Tijuana | 7
- Pumas | 6
- Cruz Azul | 6
- Atlas | 6
- Necaxa | 6
- América | 4
- Puebla | 4
- Guadalajara | 4
- Pachuca | 3
- Toluca | 3
- Monterrey | 3
- Querétaro | 3
- San Luis | 2
- Atlante | 1
- Tigres | 1
- León | 0
- Santos | 0
- Juárez | 0
Resultados de la jornada 3 de la Liga MX 2026
Pumas se llevó los reflectores del viernes con la goleada ante Juárez en la frontera. Aquí los resultados completos:
- Puebla 1-1 Chivas | CRÓNICA
- Atlético de San Luis 0-0 Tijuana | CRÓNICA
- FC Juárez 1-5 Pumas | CRÓNICA
- Querétaro vs Tigres | Sábado 1 de agosto | 17:00 horas | FOX One
- León vs Pachuca | Sábado 1 de agosto | 19:00 horas | FOX One
- Atlas vs Monterrey | Sábado 1 de agosto | 19:00 horas | Vix Premium y TUDN
- Cruz Azul vs Atlante | Sábado 1 de agosto | 21:00 horas | Vix Premium y TUDN
- América vs Santos Laguna | Domingo 2 de agosto | 17:00 horas | Vix Premium y TUDN
- Toluca vs Necaxa | Domingo 2 de agosto | 19:00 horas | TUDN
Tabla de goleo de la Liga MX: ¿quiénes son los goleadores del Apertura 2026?
Así marcha la tabla de goleadores del Apertura 2026 en su tercera jornada. Con su hat-trick ante Juárez, Juninho ya tiene tres goles, misma cantidad que Lucas Ocampos y Salomón Rondón.
- Juninho | Pumas | 3 goles
- Lucas Ocampos | Monterrey | 3
- Salomón Rondón | Pachuca | 3
- Jeremy Márquez | Cruz Azul | 2
- Julián Carranza | Necaxa | 2
- Rafa Llorente | San Luis | 2
- Eugenio Pizzuto | Juárez | 2
- Alí Ávila | Querétaro | 2
- Mourad El Ghezouani | Tijuana | 2