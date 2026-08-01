Tabla de posiciones del Apertura 2026: ¿Quién es el líder de la Liga MX? Jornada 3

Los tres partidos disputados el viernes 31 de julio dejaron una goleada, dos empates y a Xolos de Tijuana en la cima provisional antes de que se complete la actividad del fin de semana

Pumas goleó 5-1 a Juárez en la frontera | Imago7

La Jornada 3 del Apertura 2026 comenzó con movimientos importantes en la tabla de posiciones de la Liga MX. Los tres partidos disputados este viernes 31 de julio dejaron una goleada, dos empates y a Xolos de Tijuana en la cima provisional antes de que se complete la actividad del fin de semana.

Pumas protagonizó el resultado de la fecha al vencer 5-1 a FC Juárez, con un triplete de Juninho y anotaciones de Robert Morales y Guillermo Martínez. En Puebla, Chivas rescató un empate 1-1 mediante Roberto Alvarado, luego de que Eduardo Mustre adelantara al conjunto local en el Estadio Cuauhtémoc.

La jornada cerró con el empate 0-0 entre Atlético de San Luis y Tijuana, resultado que permitió a Xolos alcanzar siete puntos y mantenerse momentáneamente como líder del fútbol mexicano. La clasificación todavía puede registrar cambios con los seis encuentros restantes, incluidos Cruz Azul vs Atlante, América vs Santos y Toluca vs Necaxa.

Tabla de posiciones del Apertura 2026, al momento: Jornada 3

Al momento, los Xolos de Tijuana tienen la cima de la tabla general a pesar del empate ante San Luis, por su parte, Pumas, Cruz Azul, Atlas y Necaxa tienen seis unidades:

Tijuana | 7 Pumas | 6 Cruz Azul | 6 Atlas | 6 Necaxa | 6 América | 4 Puebla | 4 Guadalajara | 4 Pachuca | 3 Toluca | 3 Monterrey | 3 Querétaro | 3 San Luis | 2 Atlante | 1 Tigres | 1 León | 0 Santos | 0 Juárez | 0

Resultados de la jornada 3 de la Liga MX 2026

Pumas se llevó los reflectores del viernes con la goleada ante Juárez en la frontera. Aquí los resultados completos:

Puebla 1-1 Chivas | CRÓNICA

Atlético de San Luis 0-0 Tijuana | CRÓNICA

FC Juárez 1-5 Pumas | CRÓNICA

Querétaro vs Tigres | Sábado 1 de agosto | 17:00 horas | FOX One

León vs Pachuca | Sábado 1 de agosto | 19:00 horas | FOX One

Atlas vs Monterrey | Sábado 1 de agosto | 19:00 horas | Vix Premium y TUDN

Cruz Azul vs Atlante | Sábado 1 de agosto | 21:00 horas | Vix Premium y TUDN

América vs Santos Laguna | Domingo 2 de agosto | 17:00 horas | Vix Premium y TUDN

Toluca vs Necaxa | Domingo 2 de agosto | 19:00 horas | TUDN

Tabla de goleo de la Liga MX: ¿quiénes son los goleadores del Apertura 2026?

Así marcha la tabla de goleadores del Apertura 2026 en su tercera jornada. Con su hat-trick ante Juárez, Juninho ya tiene tres goles, misma cantidad que Lucas Ocampos y Salomón Rondón.

Juninho | Pumas | 3 goles Lucas Ocampos | Monterrey | 3 Salomón Rondón | Pachuca | 3 Jeremy Márquez | Cruz Azul | 2 Julián Carranza | Necaxa | 2 Rafa Llorente | San Luis | 2 Eugenio Pizzuto | Juárez | 2 Alí Ávila | Querétaro | 2 Mourad El Ghezouani | Tijuana | 2

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