Tabla de posiciones del Apertura 2026: ¿Quién es el líder de la Liga MX? Jornada 3

Publicado por Guillermo Herrera

Los tres partidos disputados el viernes 31 de julio dejaron una goleada, dos empates y a Xolos de Tijuana en la cima provisional antes de que se complete la actividad del fin de semana

Jornada 3
Pumas goleó 5-1 a Juárez en la frontera | Imago7

La Jornada 3 del Apertura 2026 comenzó con movimientos importantes en la tabla de posiciones de la Liga MX. Los tres partidos disputados este viernes 31 de julio dejaron una goleada, dos empates y a Xolos de Tijuana en la cima provisional antes de que se complete la actividad del fin de semana.

Pumas protagonizó el resultado de la fecha al vencer 5-1 a FC Juárez, con un triplete de Juninho y anotaciones de Robert Morales y Guillermo Martínez. En Puebla, Chivas rescató un empate 1-1 mediante Roberto Alvarado, luego de que Eduardo Mustre adelantara al conjunto local en el Estadio Cuauhtémoc.

La jornada cerró con el empate 0-0 entre Atlético de San Luis y Tijuana, resultado que permitió a Xolos alcanzar siete puntos y mantenerse momentáneamente como líder del fútbol mexicano. La clasificación todavía puede registrar cambios con los seis encuentros restantes, incluidos Cruz Azul vs Atlante, América vs Santos y Toluca vs Necaxa.

Tabla de posiciones del Apertura 2026, al momento: Jornada 3

Al momento, los Xolos de Tijuana tienen la cima de la tabla general a pesar del empate ante San Luis, por su parte, Pumas, Cruz Azul, Atlas y Necaxa tienen seis unidades:

  1. Tijuana | 7
  2. Pumas | 6
  3. Cruz Azul | 6
  4. Atlas | 6
  5. Necaxa | 6
  6. América | 4
  7. Puebla | 4
  8. Guadalajara | 4
  9. Pachuca | 3
  10. Toluca | 3
  11. Monterrey | 3
  12. Querétaro | 3
  13. San Luis | 2
  14. Atlante | 1
  15. Tigres | 1
  16. León | 0
  17. Santos | 0
  18. Juárez | 0

Resultados de la jornada 3 de la Liga MX 2026

Pumas se llevó los reflectores del viernes con la goleada ante Juárez en la frontera. Aquí los resultados completos:

  • Puebla 1-1 Chivas | CRÓNICA
  • Atlético de San Luis 0-0 Tijuana | CRÓNICA
  • FC Juárez 1-5 Pumas | CRÓNICA
  • Querétaro vs Tigres | Sábado 1 de agosto | 17:00 horas | FOX One
  • León vs Pachuca | Sábado 1 de agosto | 19:00 horas | FOX One
  • Atlas vs Monterrey | Sábado 1 de agosto | 19:00 horas | Vix Premium y TUDN
  • Cruz Azul vs Atlante | Sábado 1 de agosto | 21:00 horas | Vix Premium y TUDN
  • América vs Santos Laguna | Domingo 2 de agosto | 17:00 horas | Vix Premium y TUDN
  • Toluca vs Necaxa | Domingo 2 de agosto | 19:00 horas | TUDN

Tabla de goleo de la Liga MX: ¿quiénes son los goleadores del Apertura 2026?

Así marcha la tabla de goleadores del Apertura 2026 en su tercera jornada. Con su hat-trick ante Juárez, Juninho ya tiene tres goles, misma cantidad que Lucas Ocampos y Salomón Rondón.

  1. Juninho | Pumas | 3 goles
  2. Lucas Ocampos | Monterrey | 3
  3. Salomón Rondón | Pachuca | 3
  4. Jeremy Márquez | Cruz Azul | 2
  5. Julián Carranza | Necaxa | 2
  6. Rafa Llorente | San Luis | 2
  7. Eugenio Pizzuto | Juárez | 2
  8. Alí Ávila | Querétaro | 2
  9. Mourad El Ghezouani | Tijuana | 2

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