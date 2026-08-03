Jornada 4 Liga MX, en vivo: horarios, pronósticos dónde ver los partidos del Apertura 2026

La cuarta jornada del Apertura 2026 se jugará del 15 al 17 de agosto luego de la primera fase de la Leagues Cup

Así se juega la Jornada 4 de la Liga MX | Claro Sports

La Liga MX retomará su calendario después de la primera fase de la Leagues Cup 2026 con una jornada distribuida a lo largo de tres días. La fecha cuatro del Apertura 2026 comenzará el sábado 15 de agosto, continuará el domingo 16 y terminará el lunes 17, con nueve encuentros que podrían modificar la parte alta de la clasificación y aumentar la presión sobre los clubes que no han conseguido ganar.

La atención se concentrará en el regreso del Toluca al Estadio Azteca para enfrentar al Atlante, la visita de Juárez a Monterrey, el encuentro entre Atlas y Tigres, además del choque de Tijuana contra Cruz Azul. América, Pumas, Chivas, Necaxa y Pachuca también buscarán aprovechar la localía o el momento de sus rivales antes de que el torneo ingrese a una nueva etapa marcada por compromisos internacionales y ajustes en los planteles.

¿Cuándo son y dónde ver en vivo los partidos de la jornada 4 de la Liga MX 2026? Canales de TV y online

Sábado 15 de agosto

Atlante vs Toluca Hora: 17:00 horas Estadio: Estadio Azteca Transmisión: TV Azteca Canal 7

Monterrey vs FC Juárez Hora: 19:00 horas Estadio: Gigante de Acero Transmisión: TUDN y ViX

Atlas vs Tigres Hora: 20:00 horas Estadio: Jalisco Transmisión: TUDN y ViX



Domingo 16 de agosto

Pumas vs Querétaro Hora: 12:00 horas Estadio: Olímpico Universitario Transmisión: TUDN, ViX y Canal 5

América vs Atlético de San Luis Hora: 17:00 horas Estadio: Estadio Azteca Transmisión: TUDN y ViX

Santos Laguna vs Chivas Hora: 19:00 horas Estadio: TSM Corona Transmisión: TUDN, ESPN, ViX y Disney+

Tijuana vs Cruz Azul Hora: 21:00 horas Estadio: Caliente Transmisión: FOX One



Lunes 17 de agosto

Necaxa vs León Hora: 19:00 horas Estadio: Victoria Transmisión: FOX One

Pachuca vs Puebla Hora: 21:00 horas Estadio: Hidalgo Transmisión: FOX One



Pronósticos y quiénes son los favoritos de la jornada 4 de la Liga MX

Los pronósticos de la jornada cuatro toman como referencia el rendimiento mostrado durante las primeras fechas, la localía y el contexto de cada plantilla. América, Monterrey, Pumas, Pachuca y Toluca parten con las condiciones más favorables, aunque el desgaste acumulado durante la Leagues Cup podría influir en las alineaciones y el ritmo de los equipos.

Atlante vs Toluca

Toluca parte como favorito por la profundidad de su plantilla y la experiencia de Antonio Mohamed, pero no tendrá un partido sencillo. Atlante derrotó 3-2 a Cruz Azul en la tercera jornada y demostró que puede competir frente a planteles con mayores recursos. El equipo de Miguel Herrera también tendrá la ventaja de jugar nuevamente en el Estadio Azteca.

Marcador estimado: Atlante 1-2 Toluca.

Monterrey vs FC Juárez

Rayados aparece como uno de los favoritos más claros. Monterrey venció 2-0 al Atlas en el Estadio Jalisco y recibirá a un Juárez que perdió sus primeros tres compromisos, incluido el 5-1 ante Pumas que provocó la salida de Pedro Caixinha. Los Bravos afrontarán el partido con un nuevo cuerpo técnico y la necesidad de reconstruir su estructura defensiva.

Marcador estimado: Monterrey 3-0 Juárez.

Atlas vs Tigres

Este enfrentamiento presenta uno de los escenarios más difíciles de anticipar. Tigres llegó a la pausa sin ganar y sufrió una derrota 3-2 ante Querétaro, mientras Atlas fue superado en casa por Monterrey durante la presentación de Hernán Crespo. Los rojinegros tendrán una ligera ventaja por la localía, pero deberán mejorar su respuesta defensiva.

Marcador estimado: Atlas 1-1 Tigres.

Pumas vs Querétaro

Pumas llegará fortalecido tras conseguir dos victorias consecutivas como visitante. El equipo universitario goleó 5-1 a Juárez y mostró capacidad para atacar los espacios, pero Querétaro ya dio una advertencia al superar 3-2 a Tigres. La localía y el horario del mediodía colocan a los auriazules por delante.

Marcador estimado: Pumas 2-1 Querétaro.

América vs Atlético de San Luis

América es el favorito después de golear 3-0 a Santos y llegar a siete puntos durante sus primeros tres partidos. El equipo de Guillermo Almada ha mostrado mayor equilibrio defensivo y capacidad para resolver con diferentes futbolistas. San Luis, en cambio, deberá corregir su falta de contundencia después de empatar sin goles con Tijuana.

Marcador estimado: América 2-0 Atlético de San Luis.

Santos vs Chivas

Chivas no pudo superar al Puebla pese a controlar buena parte del encuentro de la tercera fecha. El Guadalajara parte con una ligera ventaja por su generación ofensiva, mientras Santos necesita reaccionar después de recibir tres goles frente al América. El conjunto lagunero intentará utilizar el TSM como punto de recuperación.

Marcador estimado: Santos 1-2 Guadalajara.

Tijuana vs Cruz Azul

El partido del Estadio Caliente puede ser el más equilibrado de la jornada. Tijuana llegó invicto a la pausa y había sumado siete puntos, mientras Cruz Azul perdió 3-2 contra Atlante después de comenzar la defensa de su campeonato con dos victorias. La cancha sintética, el horario y la localía fortalecen las posibilidades de Xolos.

Marcador estimado: Tijuana 1-1 Cruz Azul.

Necaxa vs León

Necaxa comenzó el torneo con triunfos sobre Atlante y Monterrey, por lo que su rendimiento como local lo coloca por delante. León llegará con confianza después de conseguir su primera victoria del campeonato ante Pachuca, aunque deberá sostener su orden defensivo frente a un rival que suele elevar su rendimiento en el Estadio Victoria.

Marcador estimado: Necaxa 2-1 León.

Pachuca vs Puebla

Pachuca parte como favorito por la localía y la capacidad de su plantel, aunque llega después de perder 1-0 contra León. Puebla, por su parte, ha competido en partidos cerrados y logró contener a Chivas gracias a su organización defensiva y a la actuación de su portero Ricardo Gutiérrez.

Marcador estimado: Pachuca 2-0 Puebla.

Tabla de posiciones Liga MX: así van en la jornada 4 del Apertura 2026

Al momento, los Xolos de Tijuana tienen la cima de la tabla general

América | 7 Tijuana | 7 Toluca | 6 Pumas | 6 Monterrey | 6 Cruz Azul | 6 Querétaro | 6 Necaxa | 6 Atlas | 6 Atlante | 4 Puebla | 4 Guadalajara | 4 Pachuca | 3 León | 3 San Luis | 2 Tigres | 1 Santos | 0 Juárez | 0

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