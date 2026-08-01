¡Walk-off en Campeche! Piratas deja tendido en el terreno a Conspiradores y gana en 11 entradas

Michael Baca produjo la carrera decisiva en la undécima entrada y Piratas dejó tendido a Conspiradores en Campeche

Alen Hanson conectó dos jonrones, pero Querétaro cayó ante Campeche | Claro Sports

Piratas de Campeche derrotó 5-4 a Conspiradores de Querétaro en 11 entradas, en un encuentro disputado en el Estadio Cruz Azul Nelson Barrera Romellón. La definición llegó en la parte baja del undécimo episodio, cuando Michael Baca conectó un sencillo hacia el jardín izquierdo que permitió la carrera de Roberto Urías y terminó con un partido que permaneció empatado desde el octavo capítulo.

La ofensiva local abrió la pizarra desde la primera entrada. Cal Mitchell conectó un cuadrangular de dos carreras después del pelotazo recibido por Connor Hollis, mientras Abraham Almonte añadió otro jonrón, este sin corredores en las bases. Los dos batazos colocaron a Campeche con ventaja de 3-0 frente al abridor Luis Romero.

Querétaro descontó en el segundo episodio después de que Kelvin Gutiérrez conectó un sencillo, avanzó con un pasbol y llegó a la antesala mediante un rodado de Rangel Ravelo. Un lanzamiento descontrolado de Ross Carver permitió que Gutiérrez anotara el 3-1, pero Piratas respondió en el cierre cuando Emmanuel Ávila llegó al plato durante una doble matanza para restablecer la diferencia de tres carreras.

Alen Hanson comenzó la reacción de Conspiradores en la cuarta entrada con un cuadrangular solitario por el jardín derecho. El batazo redujo la desventaja a 4-2, aunque el marcador no volvió a cambiar durante los siguientes tres episodios. Los relevistas de ambos equipos contuvieron las oportunidades y mantuvieron el encuentro con ventaja para la novena campechana.

La igualdad llegó en la octava alta. Fabricio Macías abrió el ataque con un doblete hacia el jardín derecho y avanzó a tercera base mediante un lanzamiento descontrolado de Darrell Thompson. Hanson apareció nuevamente y conectó su segundo jonrón del partido, ahora con Macías en circulación, para colocar el marcador 4-4. El segunda base terminó con tres carreras producidas.

Piratas y Conspiradores no lograron romper el empate en la novena ni en la décima entrada. Campeche colocó corredores en circulación mediante sencillos de Michael Baca y Andrew Stevenson, pero no pudo producir. Querétaro también tuvo una oportunidad en el décimo capítulo, después de un error de Armando Álvarez y una base por bolas para Hanson, aunque Rainel Rosario bateó para doble play.

En la apertura del undécimo episodio, Conspiradores volvió a colocar corredores en las bases tras un pelotazo a Kelvin Gutiérrez y una base intencional para Roel Santos. Sin embargo, Rangel Ravelo y Yurisbel Gracial fueron retirados con elevados, por lo que Tyson Miller consiguió mantener la pizarra empatada antes del turno ofensivo de los locales.

La definición comenzó con una base por bolas para Emmanuel Ávila. Fernando Pérez llegó a segunda debido a un error en el tiro de Daniel Castro y Roberto Urías ingresó como corredor emergente. Tras la base intencional concedida a Jesse Castillo, Michael Baca conectó el imparable que llevó a Urías hasta el plato y selló el 5-4. Piratas terminó con 11 hits, mientras Conspiradores registró ocho imparables y dos errores.

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