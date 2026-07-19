Piratas derrota a Guerreros y divide la doble cartelera en Campeche

Jesse Castillo lideró la ofensiva con dos cuadrangulares y cuatro carreras impulsadas

Los Piratas de Campeche respondieron después de la derrota en el primer encuentro de la jornada y derrotaron 5-2 a los Guerreros de Oaxaca en el segundo juego de la doble cartelera, disputado a siete entradas. La novena campechana encontró la diferencia con el bate de Jesse Castillo y la amplió con un cuadrangular de Andrew Stevenson para repartir triunfos en la serie del sábado.

El encuentro comenzó con ventaja para Oaxaca desde la primera entrada. Leonel Valera abrió el marcador con un jonrón por el jardín izquierdo y colocó el 1-0 para la visita. Campeche respondió de inmediato en el cierre del episodio gracias a otro batazo de vuelta completa, esta vez de Jesse Castillo, quien igualó la pizarra con un cuadrangular por el jardín derecho.

Después de un segundo capítulo sin movimientos, el juego tomó rumbo en la tercera entrada. Connor Hollis abrió la ofensiva con un sencillo y Cal Mitchell negoció base por bolas antes de que Castillo apareciera nuevamente en la caja de bateo. El primera base conectó su segundo jonrón de la noche, un batazo de tres carreras por el jardín derecho que dio vuelta al marcador y puso a los Piratas al frente 4-1.

Los Guerreros intentaron acercarse en el quinto episodio. Jorge Flores recibió pasaporte, Luis Barrera conectó de hit y, tras un ponche de Leonel Valera, Alexi Amarista impulsó una carrera con sencillo al jardín derecho para reducir la diferencia a dos anotaciones. Sin embargo, Tyler Thomas retiró el inning con el ponche a Mel Rojas Jr. y evitó un daño mayor.

Campeche tuvo opciones para aumentar su ventaja en la quinta baja, pero dejó corredores en circulación. La ofensiva encontró una nueva respuesta un inning después cuando Andrew Stevenson abrió el sexto episodio con un cuadrangular solitario por el jardín central para colocar el 5-2.

A partir de ese momento, el relevo de los Piratas controló el cierre del encuentro. Zac Rosscup retiró la sexta entrada sin permitir carreras y Darrell Thompson tomó la responsabilidad del séptimo capítulo. Aunque otorgó una base por bolas para iniciar el inning, dominó a Alfredo López con elevado y cerró el juego con ponches consecutivos sobre Andrés Sosa y Leonel Valera.

Con el resultado, Campeche y Oaxaca dividieron victorias en la doble cartelera. Los Guerreros se quedaron con el primer compromiso, mientras que los Piratas respondieron en el segundo gracias a la producción de Jesse Castillo, quien impulsó cuatro carreras con dos cuadrangulares, y al jonrón de Andrew Stevenson que aseguró la diferencia en el marcador.

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