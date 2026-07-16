Dorados explota con seis carreras en la novena y apalea a Saraperos

Saraperos tomó ventaja en la tercera entrada, pero Chihuahua respondió con poder y aseguró el triunfo en Saltillo

Dorados de Chihuahua remontó una desventaja temprana y derrotó 13-2 a Saraperos de Saltillo en el Parque Francisco I. Madero, en un encuentro de la Liga Mexicana de Beisbol que se definió con cuatro cuadrangulares de la ofensiva visitante y un rally de seis carreras durante la novena entrada. Juan Yepez encabezó el ataque con dos jonrones y cuatro carreras producidas.

Los primeros dos episodios transcurrieron sin anotaciones. La defensiva de Saraperos retiró en orden la primera entrada, mientras Ramón Ríos recibió una base por bolas en el cierre del capítulo, pero quedó estacionado en las bases. Dorados también colocó a Leobaldo Piña en circulación por un error durante la segunda entrada, aunque no consiguió aprovechar la oportunidad.

Saltillo abrió la pizarra en la parte baja de la tercera. Oscar Campos conectó un sencillo, se robó la segunda base y avanzó junto a Brandon Villarreal, quien había recibido pasaporte. Ramón Ríos respondió con un doble hacia el jardín izquierdo que permitió las anotaciones de Campos y Villarreal para colocar el marcador 2-0.

La reacción de Chihuahua comenzó en la cuarta entrada. Coco Montes recibió una base por bolas y Juan Yepez conectó su undécimo cuadrangular de la temporada por el jardín izquierdo, batazo de dos carreras que igualó el encuentro. El abridor Luis Payán logró retirar a los siguientes tres bateadores, pero el juego ya estaba empatado.

Dorados tomó el control definitivo durante el quinto episodio. Andrelton Simmons fue golpeado por un lanzamiento y Damon Dues conectó un triple al jardín central. Simmons anotó en la jugada y Dues también llegó al plato por un error de tiro del campo corto Luis Guillorme, con lo que Chihuahua se adelantó 4-2.

La entrada continuó con un sencillo de Brainer Bonaci y otro batazo de poder de Yepez. El jugador de Dorados conectó su segundo jonrón de la noche y el número 12 de la campaña, nuevamente por el jardín izquierdo. Bonaci anotó por delante para ampliar la diferencia a cuatro carreras y establecer el 6-2.

El cuerpo de relevistas de Chihuahua protegió la ventaja. Ralph Garza Jr. trabajó la sexta entrada sin permitir anotaciones, Nick Struck retiró el séptimo episodio y Raúl Barrón completó una octava entrada en orden. La ofensiva de Saraperos únicamente consiguió colocar a Luis Guillorme en base durante ese tramo, pero no pudo reducir la distancia.

Dorados agregó otra carrera en la octava entrada. Después de dos outs, Jacob Rhinesmith conectó su octavo cuadrangular de la temporada con una línea por el jardín derecho, lo que movió la pizarra a 7-2. Leobaldo Piña añadió un sencillo, aunque Andrelton Simmons fue retirado para terminar el episodio.

La novena entrada comenzó con el segundo triple del encuentro para Damon Dues. Gustavo Ruiz lo llevó al plato mediante un elevado de sacrificio y la ofensiva visitante continuó después de dos bases por bolas y un pasbol. Andre Lipcius conectó un jonrón de tres carreras por el jardín izquierdo para aumentar la ventaja de Chihuahua a 11-2.

El ataque todavía produjo dos anotaciones más. Rhinesmith recibió pasaporte, Piña pegó un doble y Simmons impulsó una carrera con sencillo al jardín derecho. Dues volvió a producir con un imparable dentro del cuadro que permitió la anotación de Piña y colocó el marcador definitivo de 13-2. Dorados envió a 12 bateadores al plato en la entrada.

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