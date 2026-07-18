Guerreros de Oaxaca vs Piratas de Campeche, en vivo: transmisión del juego de la Liga Mexicana de Béisbol 2026

Sigue todas las emociones de la Liga Mexicana de Béisbol en la multiplataforma de Claro Sports

La actividad de la Liga Mexicana de Béisbol continúa con el enfrentamiento entre Guerreros de Oaxaca y Piratas de Campeche, un duelo en el que ambos equipos buscarán sumar una victoria importante en la pelea por mejorar su posición dentro de la Zona Sur.

Guerreros llega al compromiso con marca de 39 victorias y 36 derrotas, con la intención de acercarse a los primeros lugares de la clasificación. Del otro lado, Piratas afronta la serie con récord de 37-34, manteniéndose en la disputa por los puestos de privilegio en una zona donde la diferencia entre los contendientes continúa siendo reducida.

El encuentro presenta un nuevo capítulo entre dos novenas que buscan fortalecer sus aspiraciones rumbo a la postemporada, en un escenario donde el trabajo del pitcheo, la producción ofensiva y la ejecución en los momentos clave pueden marcar el rumbo del juego desde las primeras entradas.

LMB 2026: ¿A qué hora empieza la transmisión del Guerreros de Oaxaca vs Piratas de Campeche hoy 18 de julio?

El primer lanzamiento está programado para las 18:15 horas, tiempo del centro de México, cuando Guerreros de Oaxaca y Piratas de Campeche den inicio a su enfrentamiento en la Liga Mexicana de Beisbol.

¿Dónde ver en vivo el Guerreros de Oaxaca vs Piratas de Campeche de la Liga Mexicana de Béisbol?



La transmisión del encuentro podrá seguirse en vivo a través de la multiplataforma de Claro Sports, con la cobertura de cada lanzamiento, batazo y carrera del duelo entre Guerreros de Oaxaca y Piratas de Campeche.

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