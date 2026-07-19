Messi le quita presión a Argentina previo a la final del Mundial 2026: “Este grupo ya escribió una historia”

Lionel Messi compartió una historia en redes sociales con una reflexión previo a la final de España vs Argentina del Mundial 2026 de este 19 de julio

Lionel Messi jugará su tercera final de Copas del Mundo | Reuters

Lionel Messi disputará su tercera final de Copa del Mundo este domingo 19 de julio, cuando Argentina enfrente a España en el MetLife Stadium de Nueva York-Nueva Jersey. Aunque la Albiceleste llega con la presión de conquistar su cuarto título mundial y consolidarse entre las selecciones más laureadas de la historia, el capitán argentino publicó un mensaje en el que buscó restarle peso a las expectativas que rodean al equipo dirigido por Lionel Scaloni.

A lo largo de su carrera, Messi se ha caracterizado por mantener un perfil discreto fuera de la cancha y realizar pocas declaraciones públicas. Sin embargo, en la víspera del partido más importante del Mundial 2026, el ’10’ compartió una reflexión sobre el significado del recorrido de esta generación, que está a un paso de intentar conquistar una nueva estrella para Argentina y alcanzar a Italia y Alemania como las únicas selecciones tetracampeonas en la historia de la Copa del Mundo.

“Lo más lindo de todos estos años nunca fueron solamente los títulos, sino todo el camino. Compartir el día a día con este grupo, competir juntos, levantarnos en los momentos difíciles y disfrutar cada paso. Gracias a cada uno de mis compañeros, al cuerpo técnico y a todas las personas que trabajan todos los días para que esta selección siga siendo una familia. Pase lo que pase mañana, este grupo ya escribió una historia que nunca vamos a olvidar y que nadie podrá borrar. VAMOS ARGENTINA”, escribió Lionel Messi en una publicación realizada a través de su cuenta oficial de Instagram.

Además de buscar un nuevo campeonato con la Albiceleste, el futbolista del Inter Miami llega a la final como uno de los grandes protagonistas del torneo. Messi parte como principal candidato para conquistar el Balón de Oro y se encuentra a solo dos anotaciones de igualar a Kylian Mbappé en la lucha por la Bota de Oro, después de haber marcado ocho goles durante el Mundial 2026, una cifra determinante para que Argentina alcanzara el partido por el título frente a la España de Lamine Yamal.

Tras haber levantado la Copa del Mundo en Qatar 2022, Messi vuelve a liderar a una selección argentina que, desde aquella conquista, ha convivido con cuestionamientos derivados de distintas polémicas arbitrales, críticas que también se hicieron presentes a lo largo de esta edición del Mundial 2026 de Norteamérica. A pesar de ello, el conjunto sudamericano llega como uno de los favoritos para imponerse en la gran final y sumar un nuevo campeonato a sus vitrinas.

El encuentro ha sido catalogado por muchos como una auténtica Finalissima, ya que enfrentará al vigente campeón de la Copa América contra el monarca de la Eurocopa. Ambos equipos tenían previsto disputar un amistoso antes del verano como parte de ese enfrentamiento entre campeones continentales, aunque el compromiso nunca llegó a concretarse, por lo que la final del Mundial terminó por convertirse en el escenario ideal para medir a dos de las mejores selecciones del momento.

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