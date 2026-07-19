Querétaro vs América en vivo el partido de la jornada 1 de la Liga MX: resultado y goles hoy, Apertura 2026

¿Quién es Ícaro Da Conceiçao? América sorprendió al inscribir al joven brasileño

Las Águilas del América sorprendieron al registrar para este Apertura 2026 al brasileño de 19 años de edad, Ícaro Geovane da Conceiçao Nascimento por encima de los cuatros elementos extranjeros mencionados más abajo.

El mediocampista sudamericano no ha tenido minutos en la Primera División, ni siquiera en su propio país, ya que llegó al fútbol mexicano mediante una agencia de desarrollo profesional. Sin embargo, después de estar alrededor de un año con la sub 21 de Las Águilas, le llenó el ojo a Guillermo Almada desde que tomó el cargo.

Da Conceiçao registró seis goles con la camiseta de los juveniles de los Azulcremas, pero su velocidad en el mediocampo es lo que le habría llamado la atención al estratega uruguayo para ser parte del plantel.