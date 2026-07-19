Querétaro vs América en vivo el partido de la jornada 1 de la Liga MX: resultado y goles hoy, Apertura 2026
Las Águilas del América inician una nueva era en el fútbol mexicano tras la salida de André Jardine y el arribo de Guillermo Almada
¿Quién es Ícaro Da Conceiçao? América sorprendió al inscribir al joven brasileño
Las Águilas del América sorprendieron al registrar para este Apertura 2026 al brasileño de 19 años de edad, Ícaro Geovane da Conceiçao Nascimento por encima de los cuatros elementos extranjeros mencionados más abajo.
El mediocampista sudamericano no ha tenido minutos en la Primera División, ni siquiera en su propio país, ya que llegó al fútbol mexicano mediante una agencia de desarrollo profesional. Sin embargo, después de estar alrededor de un año con la sub 21 de Las Águilas, le llenó el ojo a Guillermo Almada desde que tomó el cargo.
Da Conceiçao registró seis goles con la camiseta de los juveniles de los Azulcremas, pero su velocidad en el mediocampo es lo que le habría llamado la atención al estratega uruguayo para ser parte del plantel.
El América no registra a cuatro extranjeros para el Apertura 2026
América sorprendió al presentar su registro para el Apertura 2026 sin cuatro futbolistas extranjeros: Víctor Dávila, Thiago Espinoza, Rodrigo Dourado y Vinicius Lima. La ausencia que más llamó la atención fue la del delantero chileno, quien realizó la pretemporada con el equipo, pero quedó fuera de los planes de Guillermo Almada. Es por ello que a directiva busca encontrarle acomodo al chileno para liberar una plaza de extranjero.
En el caso de Espinoza, el club pretende cederlo a préstamo para que sume minutos, mientras que Dourado y Vinicius ya no entran en el proyecto deportivo, por lo que Las Águilas iniciarán el torneo con varias plazas de no formados en México disponibles para futuros refuerzos.
Alejandro Zendejas, se pierde seis fechas del Apertura 2026
Alejandro Zendejas estará fuera de actividad entre seis y ocho semanas después de someterse a una operación de rodilla en España, por lo que no estará disponible para el inicio del Apertura 2026. El mediocampista podría perderse las primeras seis jornadas de la Liga MX y dos encuentros de la Leagues Cup; si cumple con los tiempos previstos, su regreso podría producirse en la fecha 7 frente a Tijuana. Ante su ausencia, Guillermo Almada contempla a Isaías Violante y Alexis Gutiérrez como alternativas para ocupar las bandas en el ataque del América.
Las Águilas también comenzarán el torneo sin Luis Ángel Malagón, Sebastián Cáceres, Israel Reyes, Brian Rodríguez y Víctor Dávila, mientras que Rodolfo Cota se perfila para iniciar en la portería. El posible once incluye a Kevin Álvarez, Ramón Juárez, Miguel Vázquez y Cristian Borja en defensa; Alan Cervantes, Eric Sánchez y Rafael Veiga en el mediocampo; además de Alexis Gutiérrez, Isaías Violante y Henry Martín en la ofensiva. América iniciará su calendario ante Querétaro, después enfrentará a Atlante y Santos, antes de competir en la Leagues Cup.
Guillermo Almada inicia una nueva era en el América
América comenzará su participación en el Apertura 2026 con el debut oficial de Guillermo Almada como director técnico ante Querétaro, en el Estadio Corregidora. El nuevo proyecto azulcrema inicia con una plantilla condicionada por la falta de refuerzos y las salidas de Rodrigo Dorado y Vinicius Lima, además de las ausencias de Thiago Espinoza, Víctor Dávila, Israel Reyes, Sebastián Cáceres, Brian Rodríguez y Alejandro Zendejas, quien fue sometido a una intervención en la rodilla derecha.
Pese a las bajas, el plantel ha mostrado adaptación a la propuesta de Almada, basada en intensidad y exigencia física. Ramón Juárez señaló que, aunque el estilo es distinto al anterior, existen similitudes en lo que se pide dentro del campo. El defensor también afirmó que el tricampeonato ya forma parte del pasado y que el objetivo del equipo será conquistar una nueva estrella, además de competir por la Leagues Cup.
La metamorfosis del América en el Apertura 2026
El Club América iniciará el torneo Apertura 2026 con una nueva etapa bajo la dirección técnica de Guillermo Almada, quien hará su debut oficial frente a Querétaro. El estratega uruguayo asumió el cargo tras la salida de André Jardine y comenzará su proyecto en un contexto marcado por varias ausencias en el plantel. A pesar de ello, el equipo mantiene el objetivo de competir por los primeros puestos y adaptarse cuanto antes a la idea futbolística del nuevo entrenador.
Las Águilas afrontarán este primer compromiso con bajas importantes por lesión y otros jugadores que aún no se encuentran en ritmo de competencia tras su participación con sus selecciones nacionales. Almada evitó tomar estas circunstancias como una justificación y dejó claro que trabajará con los elementos disponibles para construir un equipo competitivo desde el arranque del campeonato, en una temporada en la que América busca recuperar protagonismo en la Liga MX.
¿A qué hora juega Querétaro vs América y dónde ver hoy 18 de julio la jornada 1 de la Liga MX 2026?
El duelo entre Querétaro y América está programado para llevarse a cabo este sábado 18 de julio en el Estadio La Corregidora, en punto de las 21:10 horas, tiempo del centro de México. Por lo que antes de la media noche se conocerá al ganador del duelo de emplumados.
Alineaciones Querétaro vs América, al momento: así salen al partido del Apertura 2026
Ambos clubes buscarán quedarse con la victoria en su primer partido dentro del Apertura 2026 de la Liga MX, con lo que los dos entrenadores saldrán con lo mejor que tienen disponible de la plantilla para tratar de registrar los tres puntos en La Corregidora.
Alineación probable de Querétaro | José Hernández; Daniel Parra, Lucas Abascia, Diego Reyes, Bayron Duarte; Juan Cazares, Carlo García, Santiago Homenchenko, Jean Unjanque; Mateo Coronel y Alí Ávila. Esteban González utilizaría un esquema 4-4-2, con Coronel y Ávila como referencias en el ataque.
Alineación probable del América | Rodolfo Cota; Kevin Álvarez, Ramón Juárez, Miguel Vázquez, Cristian Borja; Alan Cervantes, Erick Sánchez; Isaías Violante, Raphael Veiga, Alexis Gutiérrez; Henry Martín. Guillermo Almada podría comenzar con una formación 4-2-3-1 debido a las ausencias de Zendejas y de algunos seleccionados que participaron en el Mundial.
Antecedentes Querétaro vs América, marcadores y últimos resultados en la Liga MX
En la historia de los torneos cortos, América mantiene una ventaja amplia sobre Querétaro. Ambos equipos se han enfrentado en 43 ocasiones, con 23 triunfos para las Águilas, 12 empates y ocho victorias para los Gallos Blancos. El conjunto azulcrema también domina en el apartado ofensivo, con 64 goles a favor y 34 en contra, para una diferencia de +30. Querétaro suma 36 puntos en estos enfrentamientos, mientras América acumula 81.
Querétaro 1-2 América | Jornada 10 | Clausura 2026
América 1-0 Querétaro | Jornada 4 | Apertura 2025
Querétaro 0-1 América | Jornada 1 | Clausura 2025
América 3-1 Querétaro | Jornada 2 | Apertura 2024
América 2-0 Querétaro | Jornada 2 | Clausura 2024
Pronósticos y momios: ¿Quién es favorito para ganar el partido del Apertura 2026?
De acuerdo con la casa de apuestas de Caliente.mx, el América parte como favorito para quedarse con la victoria al tener un momio de +102, por lo que en caso de apostar mil pesos, se tendría una ganancia de dos mil 20 pesos. Por su parte, el Querétaro tiene un momio de +255, con lo que se apuesta la misma operación por ellos, uno se podría embolsar hasta tres mil 550 pesos.
El empate también dejaría buenos dividendos al tener un momio de +250, ya que en caso de apostar mil pesos por un marcador igualado entre ambos clubes, se tendría una ganancia de tres mil 500 pesos mexicanos.
¡Bienvenidos!
Hola, hola amigos y amigas de Claro Sports, gracias por seguir el minuto a minuto del partido entre los Gallos de Querétaro y Las Águilas del América en el Estadio La Corregidora, en duelo correspondiente a la jornada 1 del torneo Apertura 2026 de la Liga MX. Un duelo de emplumados en el que se espera una gran asistencia por parte de la afición.
Los queretanos llegan a este compromiso y nueva temporada con la ilusión de mejorar lo hecho en el certamen anterior, luego de terminar en la onceava posición y quedándose fuera de los puestos de Liguilla. En la segunda campaña del técnico chileno, Esteban González, se buscará que el club compita por un lugar en la Fiesta Grande del fútbol mexicano.
Por su parte, el América inicia este nuevo torneo con cambios importantes, sobre todo después de darse a conocer la salida del brasileño André Jardine del banquillo, para darle su lugar al uruguayo Guillermo Almada, quien ya sabe lo que es ser campeón en el balompié nacional. Solo que esta será su primera experiencia en un equipo grande de México.