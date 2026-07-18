Tigres y Olmecas firman un juego para la historia: 18 entradas, dos récords y el duelo más largo en nueve años

El maratónico 4-3 de Tigres sobre Olmecas igualó dos marcas de la LMB y puso fin a una sequía de más de nueve años sin juegos de 17 entradas

Tigres se llevo una victoria histórica en Villahermosa | Claro Sports

La Liga Mexicana de Beisbol vivió una jornada histórica en Villahermosa. Tigres de Quintana Roo derrotó 4-3 a Olmecas de Tabasco tras 18 entradas en un encuentro que se convirtió en el juego más largo en la LMB en más de nueve años. El duelo necesitó seis horas de acción antes de definirse con la carrera de la diferencia en el inning 18.

El partido quedó registrado en los libros de récords de la liga. Tigres utilizó 11 lanzadores, igualando la mayor cantidad de pitchers empleados por un solo club en un juego de la LMB, una marca que previamente habían alcanzado Laguna en 2022, Guadalajara en 2022 y Puebla en 2024. El cuerpo técnico felino recurrió a todo su bullpen para mantener con vida al equipo durante el maratón.

El encuentro también empató la marca histórica de más lanzadores utilizados entre ambos equipos en un mismo partido. Tigres empleó 11 serpentineros y Olmecas 10, para un total de 21 pitchers, igualando el registro impuesto por Laguna y Aguascalientes el 26 de mayo de 2022.

El último juego que necesitó 17 entradas

El antecedente más reciente de un juego que alcanzó al menos 17 entradas en la Liga Mexicana de Beisbol se remontaba al 13 de julio de 2017, cuando Vaqueros Laguna derrotó 4-3 a los propios Tigres de Quintana Roo en el Estadio de la Revolución. Transcurrieron nueve años y cuatro días sin que la liga volviera a vivir un partido de tanta extensión

La diferencia terminó llegando hasta el episodio 18. Con dos outs en la pizarra, Miguel Ojeda Jr. conectó un doblete y poco después cruzó el plato gracias a un sencillo productor de Aldo Flores, batazo que terminó definiendo un encuentro en el que las oportunidades ofensivas fueron escasas,

El desarrollo del partido estuvo marcado por el dominio de los abridores. Collin Wiles lanzó seis entradas para Tigres y permitió apenas tres imparables y una carrera sucia, mientras que Jeremy Rhoades trabajó seis capítulos por Olmecas con una sola anotación admitida y siete ponches.

Después de la salida de los abridores comenzó un desfile constante de relevistas. Enrique Castillo, Trevor Kelley, José Adames, Moisés Díaz, Vicente Valenzuela, Michele Vassalotti, Jonathan Partida, Alberto Leyva, Adrián Herrera y Henry Sosa completaron el trabajo por Tigres.

Fernando Salas, Keone Kela, Alex Tovalín, Chávez Fernander, Nolan Blackwood, Clayton Andrews, Carlos Vázquez, José Samayoa y Juan Macías hicieron lo propio por Tabasco. La profundidad de ambos bullpens fue puesta a prueba durante 18 episodios.

El triunfo quedó para Adrián Herrera, Henry Sosa consiguió el salvamento y Juan Macías cargó con la derrota. Más allá de la victoria visitante, el juego del 17 de julio de 2026 quedó inscrito como una de las noches más extraordinarias de la historia reciente de la Liga Mexicana de Béisbol.

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