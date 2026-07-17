Sultanes de Monterrey gana la serie ante Acereros con rally en la séptima

La novena de Nuevo León se mantiene en la parte alta de la clasificación de la Zona Norte de la Liga Mexicana de Béisbol 2026

Sultanes de Monterrey derrotó 7-2 a Acereros de Monclova en el Walmart Park y aseguró la serie tras imponerse en el tercer juego, dentro de la actividad de la Liga Mexicana de Béisbol 2026. La ofensiva regiomontana resolvió el encuentro con un rally de cinco carreras durante la séptima entrada, después de llegar empatada a dos anotaciones.

El conjunto local abrió la pizarra en la parte baja del segundo episodio. Maikel Franco comenzó el ataque con un sencillo y avanzó hasta la antesala gracias a un doble de Josh Lester. Kellen Strahm produjo el 1-0 con un rodado hacia la primera base, aunque la defensiva visitante evitó que Monterrey ampliara su ventaja.

Stephen Tarpley mantuvo bajo control a los bateadores de Monclova durante las primeras cinco entradas. El abridor de Sultanes no permitió carreras en ese tramo y recibió respaldo defensivo, mientras su equipo conservaba la mínima diferencia en el marcador.

Acereros respondió en la apertura del sexto capítulo. Alan Trejo recibió una base por bolas y avanzó con un toque de sacrificio de José Heberto Félix. Después, Leo Heras conectó un cuadrangular de dos carreras entre los jardines izquierdo y central para colocar el 2-1 y darle momentáneamente la ventaja a la visita.

La reacción de Monterrey fue inmediata en el cierre del mismo episodio. Víctor Mendoza negoció pasaporte y Josh Lester conectó un sencillo hacia el jardín derecho. Strahm volvió a producir con un doble al jardín central que permitió anotar a Mendoza y empatar el juego 2-2.

El partido quedó definido en la séptima entrada, cuando los Sultanes atacaron al relevo de Acereros. Javier Salazar y Gustavo Núñez abrieron con sencillos, mientras una base intencional a Victor Mendoza llenó las almohadillas. Maikel Franco recibió pasaporte con casa llena y produjo de “caballito” la carrera que rompió el empate.

Josh Lester amplió la diferencia con un doble al jardín central que vació las bases y llevó al plato a Gustavo Núñez, Victor Mendoza y Maikel Franco. Kellen Strahm completó el rally con un sencillo productor que impulsó a Lester y estableció el 7-2 definitivo.

El bullpen regiomontano mantuvo la ventaja durante las últimas entradas y retiró sin daño el noveno capítulo. Con la victoria, Sultanes apaleó a Acereros en el juego decisivo y se quedó con la serie en Monterrey, apoyado por las actuaciones ofensivas de Lester y Strahm.

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