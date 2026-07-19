Solari explota tras la goleada ante Pachuca y se encara con Salomón Rondón

La derrota ante Pachuca terminó con reclamos, señalamientos y una tarjeta roja para el nuevo técnico de los universitarios

Solari durante el partido ante Pachuca | Imago7

El estreno de Esteban Solari como técnico de Pumas terminó con derrota, tensión y una expulsión después del silbatazo final. El entrenador argentino se enfrentó verbalmente con Salomón Rondón tras el triunfo de Pachuca por 3-0 en el Estadio Olímpico Universitario, resultado que marcó el inicio del Apertura 2026 para ambos clubes.

La discusión se produjo cuando los futbolistas todavía permanecían sobre el terreno de juego. Solari se acercó al delantero venezolano y realizó una seña con la mano para llamarlo “hablador”, gesto que provocó nuevos cruces y la intervención de integrantes de los dos equipos.

El árbitro Vicente Jassiel Reynoso Arce observó lo sucedido y se dirigió hacia el entrenador universitario. El silbante mostró la tarjeta roja a Solari, quien respondió con reclamos antes de abandonar la cancha, por lo que su primer partido oficial al frente de Pumas terminó con una sanción disciplinaria.

La expulsión tendrá consecuencias inmediatas para el conjunto auriazul. Solari no podrá estar en el área técnica durante el partido frente a Toluca, programado para la segunda jornada, mientras Pumas espera conocer si la Comisión Disciplinaria determina una sanción adicional por el incidente.

Pachuca también tomó medidas para impedir que el conflicto aumentara. Integrantes del cuerpo técnico de los Tuzos retiraron a Rondón de la zona donde se encontraba Solari, con la intención de evitar otro intercambio que pudiera generar una sanción para el atacante antes del duelo contra Querétaro.

El episodio ocurrió después de que Rondón marcara dos de los tres goles del encuentro. El delantero encabezó la victoria del antiguo equipo de Solari y después quedó involucrado en el cruce que cerró una presentación complicada para el nuevo proyecto universitario.

Solari volvió a Pumas como entrenador después de su paso como futbolista durante la temporada 2007-08, etapa en la que consiguió 25 anotaciones entre la fase regular y la Liguilla. Su regreso comenzó con una goleada ante su antiguo club, una expulsión y la obligación de observar desde fuera el siguiente compromiso del Apertura 2026.

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