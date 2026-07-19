Antigua GFC, campeón de la Supercopa de Guatemala tras una dramática tanda de penales

Nuevo título para los de Mauricio Tapia.

Antigua GFC vuelve a gritar campeón en Guatemala | Facebook Deportes Bantrab

Antigua GFC escribió una nueva página en su historia al proclamarse campeón de la primera edición de la Supercopa Bantrab 2026, luego de derrotar 10-9 en la tanda de penales a Aurora FC tras igualar sin goles durante los 90 minutos reglamentarios y el tiempo extra. El conjunto dirigido por Mauricio Tapia levantó el trofeo en el Estadio Cementos Progreso después de una definición cargada de tensión.

La final estuvo marcada por la intensidad desde el inicio. Ambos equipos generaron aproximaciones y buscaron imponer sus condiciones, pero las defensas y los arqueros respondieron de buena manera para mantener el marcador sin movimientos durante toda la primera mitad.

En el complemento, Antigua y Aurora mantuvieron la misma propuesta ofensiva, aunque ninguno logró encontrar la precisión necesaria en los últimos metros. Con el empate persistiendo, el encuentro se extendió al tiempo suplementario para intentar definir al primer campeón del certamen.

Los 30 minutos de prórroga tampoco rompieron la igualdad. El cansancio comenzó a hacerse evidente en ambos equipos y las emociones quedaron relegadas hasta el cierre del alargue, cuando el partido se calentó y la árbitra Kimberly López mostró las tarjetas rojas para José Rosales, de Antigua, y Pablo Mingorance, de Aurora.

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Así se decidió el título de la Supercopa Bantrab 2026 al ganarle 11-10 a Aurora FC. Antigua GFC, celebra después de la anotación de Iván Camilo Mora en el estadio Cementos Progreso. pic.twitter.com/w2rXIsXvcZ — Camino Al Vestuario (@CAVGuatemala) July 19, 2026

La definición llegó desde los once pasos y fue una de las más largas y emocionantes que se recuerden en el fútbol guatemalteco. Ambos equipos mostraron una gran efectividad desde el punto penal, aunque finalmente Antigua GFC se impuso por 10-9, desatando el festejo de sus jugadores, cuerpo técnico y aficionados.

El título coronó una destacada campaña del conjunto antigüeño en la Supercopa. En los octavos de final eliminó a Amatitlán, posteriormente goleó a Municipal Sub-19 en los cuartos de final y luego dejó en el camino a Nueva Santa Rosa para instalarse en la definición del campeonato.

Aurora, por su parte, también firmó una actuación sobresaliente durante el torneo. El equipo aurinegro, que ocupó el lugar de Municipal en la competencia, eliminó a Poptún, Chiquimulilla y Santa Lucía Cotzumalguapa antes de quedarse con el subcampeonato tras una final que se resolvió por el mínimo detalle.

Con este triunfo, Antigua GFC se convierte en el primer campeón de la Supercopa Bantrab, un torneo que reunió a clubes de distintas categorías del fútbol guatemalteco y que sirvió como preparación para el inicio de la nueva temporada oficial.

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