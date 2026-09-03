¡Toros va por la Serie del Rey! Tijuana aplasta a Monterrey y conquista la Zona Norte

Tijuana derrotó 10-1 a Monterrey y aseguró el campeonato de la Zona Norte para avanzar a la Serie del Rey

Toros selló su boleto a la Serie del Rey | @LMBBanorte

Toros de Tijuana se convirtió en el primer finalista de la Liga Mexicana de Béisbol 2026 al derrotar 10-1 a Monterrey y conquistar la Serie de Campeonato de la Zona Norte. El conjunto fronterizo tomó el control desde la primera entrada y aumentó su ventaja conforme avanzó el encuentro para asegurar su lugar en la Serie del Rey, donde esperará al ganador de la eliminatoria entre Olmecas de Tabasco y Pericos de Puebla.

La ofensiva de Tijuana marcó diferencias desde su primera oportunidad al bat. Gilberto Celestino e Isaac Rodríguez conectaron sencillos, Franchy Cordero llegó a salvo con un toque y Justin Turner recibió un pelotazo para mantener la amenaza. Con dos outs y las bases llenas apareció Hernán Pérez, quien conectó un grand slam por el jardín izquierdo para colocar de inmediato el 4-0 y entregar a los Toros una ventaja que ya no perderían durante el resto de la noche.

Monterrey respondió en la parte baja de la primera entrada. Gustavo Núñez abrió con doblete al jardín izquierdo, avanzó hasta la antesala y anotó con un rodado de Harold Ramírez para reducir la diferencia a 4-1. Fue la única carrera que permitió el pitcheo de Tijuana durante el encuentro, mientras que la ofensiva regiomontana dejó pasar oportunidades como la del tercer capítulo, cuando Javier Salazar y Núñez conectaron imparables consecutivos, pero la entrada terminó sin modificar la pizarra.

Tijuana recuperó terreno desde la segunda entrada. Jonathan Guzmán pegó doble, avanzó con un lanzamiento descontrolado y anotó mediante una jugada de selección de Gilberto Celestino para establecer el 5-1. Los Toros mantuvieron esa diferencia hasta la sexta, cuando Wilmer Flores conectó sencillo, Tomás Telis se embasó y Celestino produjo otra carrera con imparable al jardín central, aumentando a cinco la distancia respecto a Monterrey.

El partido terminó por inclinarse hacia los fronterizos en las entradas finales. En el octavo episodio, Hernán Pérez volvió a iniciar un ataque con sencillo y Wilmer Flores respondió con doblete para colocar corredores en posición de anotar. Con dos outs, Gilberto Celestino mandó la pelota al jardín central y produjo dos carreras con un doble que extendió el marcador hasta 8-1, mientras Monterrey no encontró respuesta ante el bullpen de Tijuana.

La novena entrada terminó de cerrar el marcador. Franchy Cordero abrió con doble, Phillip Evans recibió un pelotazo y Justin Turner obtuvo base por bolas. Un lanzamiento descontrolado permitió que Cordero cruzara el plato para el 9-1 y, más adelante, Tomás Telis conectó un rodado en jugada de selección que llevó a Evans hasta home para colocar el definitivo 10-1. La ofensiva fronteriza mantuvo así la presión hasta su último turno.

En el cierre, Monterrey abrió con sencillo de Gustavo Núñez, pero el relevo de los Toros evitó cualquier intento de reacción. Brett de Geus consiguió los últimos outs del encuentro, incluido el rodado de Josh Lester a primera base que terminó el partido y confirmó a Tijuana como campeón de la Zona Norte. Los Toros completaron una jornada en la que su pitcheo permitió solamente una carrera y su ofensiva produjo desde el primer episodio.

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Tijuana ahora tendrá que esperar para conocer al segundo invitado a la Serie del Rey 2026. Olmecas de Tabasco y Pericos de Puebla continúan disputando el campeonato de la Zona Sur, serie de la que saldrá el rival de los Toros por el título de la Liga Mexicana de Béisbol. Con su clasificación asegurada, el equipo fronterizo tendrá como siguiente objetivo conquistar el campeonato de la LMB frente al representante del Sur.

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