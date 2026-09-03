Peter O’Reilly, vicepresidente de la NFL: “Nuestras expectativas para el partido de México son muy altas”

Después de cuatro años, la NFL volverá a territorio mexicano, el mayor mercado para la máxima liga de fútbol americano fuera de los Estados Unidos

A una semana del inicio de la temporada regular, la NFL otorgó un espacio para medios internacionales en el que se abordaron temas alrededor de los nueve partidos que se tendrán en esta campaña. Todo empezará en Melbourne, Australia, este 10 de septiembre; se pasará por Río de Janeiro, Londres, París, Madrid y Múnich, y la última parada fuera de los Estados Unidos en el calendario será la Ciudad de México.

Para Peter O’Reilly, vicepresidente de la NFL y máxima cabeza en asuntos internacionales, el regreso a territorio azteca tiene mucha importancia. “Sí, estamos encantados de estar de vuelta en la Ciudad de México. Nuestras expectativas son muy altas para ese partido”, destacó.

Aunque el regreso a México se confirmó desde el pasado mes de febrero, el verano mundialista fue crucial para que la máxima liga de fútbol americano viera el funcionamiento de los escenarios mexicanos.

“Nuestro equipo ha estado allí varias veces, estuvimos para la Copa del Mundo para ver el Estadio Banorte en su forma renovada. Así que creo que la energía en ese estadio y para ese partido de Vikings contra 49ers será absolutamente eléctrica”.

Al día de hoy la NFL tiene firmado un contrato de tres años con el Coloso de Santa Úrsula para disputar encuentros, no obstante, O’Reilly no descarta la posibilidad de expandir el mercado a ciudades como Monterrey y Guadalajara.

“Estamos comprometidos con ese mercado para el futuro, como saben, es un mercado que tiene una enorme y ávida base de fanáticos de la NFL. Estamos centrados en el partido de este año, centrados en nuestro acuerdo plurianual con el Estadio Banorte para los partidos, pero ¿podría México ser un mercado que albergue varios partidos en el futuro? Ciertamente no está descartado“, declaró O’Reilly.

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Aunque aún no se han anunciado los detalles de actividades que habrá en la semana del Mexico City Game, O’Reilly confirmó que el flag football será el epicentro de la presencia de la NFL en el país.

“México es uno de los mejores mercados de flag football del mundo, con equipos (selección femenil) habiendo conseguido su boleto para los Juegos Olímpicos de Los Angeles 28”.

Esta misma semana se confirmó que la venta general de boletos para el ‘Mexico City Game’ ocurrirá el próximo 22 de septiembre, aunque desde el 14 de este mes comenzará la preventa.

49ers y Vikings chocarán el próximo 22 de noviembre, en domingo por la noche, en el Estadio Banorte, en lo que será el sexto juego de la NFL en la capital mexicana.

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