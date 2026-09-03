¡Olmecas sobrevive al drama! Tabasco frena la remontada de Pericos y toma ventaja en la serie

La novena tabasqueña ahora tiene ventaja de 2-1 en la Serie de Campeonato de la Zona Sur

Olmecas de Tabasco soportó una reacción de Pericos de Puebla en las últimas dos entradas y se impuso 6-5 en el Juego 3 de la Serie de Campeonato de la Zona Sur de la Liga Mexicana de Béisbol 2026. Los tabasqueños llegaron a tener una diferencia de cinco carreras, pero los locales llevaron la definición hasta la parte baja de la novena entrada. Con el resultado, Tabasco rompe el empate que existía en la eliminatoria y toma ventaja de 2-1 en la pelea por el boleto a la Serie del Rey.

La ofensiva visitante comenzó a producir desde el primer episodio en el Estadio Hermanos Serdán. Marco Hernández conectó cuadrangular solitario por el jardín derecho para colocar el 1-0, mientras que en la segunda entrada Calvin Estrada llegó a las bases con sencillo y José Godoy aprovechó un error defensivo. Jasson Atondo respondió con un doble hacia el jardín central que permitió las anotaciones de ambos corredores y amplió la diferencia de Olmecas a 3-0 antes de que Puebla pudiera descontar.

Pericos consiguió su primera carrera en el cierre de la segunda entrada. Después de que Michael De La Cruz y Sebastián Elizalde recibieron pelotazos, Samar Leyva conectó sencillo al jardín central para impulsar a De La Cruz y colocar el 3-1. El pitcheo tabasqueño logró contener los siguientes intentos de Puebla y mantuvo la ventaja durante las entradas posteriores, mientras los visitantes buscaron aumentar la diferencia frente al relevo de los poblanos.

José Godoy volvió a producir para Tabasco en la sexta entrada con un cuadrangular solitario por el jardín derecho, su segundo jonrón de la postemporada, que movió la pizarra a 4-1. Un inning después llegaron dos carreras más: Marco Hernández abrió con sencillo, Agustín Ruiz recibió base por bolas y, con dos outs, Calvin Estrada conectó un triple que llevó a ambos compañeros al plato para colocar el 6-1. Olmecas parecía tomar control del partido de cara a las últimas entradas.

Puebla, sin embargo, comenzó su intento de regreso en la parte baja del octavo capítulo. Cristhian Adames pegó sencillo, robó la segunda base y anotó con un triple de José Rondón al jardín izquierdo. Henry Ramos llevó después a Rondón al plato mediante un elevado de sacrificio al jardín central y los Pericos redujeron la diferencia a 6-3. Tabasco recurrió a distintos brazos de su bullpen para proteger una ventaja que comenzó a reducirse.

El cierre se complicó todavía más para Olmecas en la novena. Michael De La Cruz abrió con sencillo y Sebastián Elizalde conectó un triple hacia el jardín derecho que produjo el 6-4. Durante la jugada, Agustín Ruiz sufrió una lesión en un pie que provocó una demora y obligó a Tabasco a colocar a Luis González en el jardín derecho. Posteriormente, Herlis Rodríguez se embasó mediante una jugada de selección, aunque Elizalde fue puesto fuera en home cuando buscaba anotar la quinta carrera poblana.

Pericos todavía encontró otra oportunidad. Sergio Alcántara conectó sencillo al jardín derecho y permitió que Herlis Rodríguez cruzara el plato para poner la pizarra 6-5. Un lanzamiento descontrolado de Clayton Andrews llevó a Alcántara hasta la segunda base y Cristhian Adames recibió pasaporte, situación que dejó a Puebla con corredores en circulación y la posibilidad de completar una remontada que unas entradas antes parecía distante.

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Andrews consiguió finalmente el out que terminó el encuentro al sorprender a Sergio Alcántara fuera de la almohadilla, con lo que Olmecas evitó que Puebla completara el regreso y aseguró la victoria por 6-5. Los tabasqueños quedaron así con ventaja de 2-1 en la Serie de Campeonato de la Zona Sur, mientras que Pericos buscará responder en el siguiente compromiso del Hermanos Serdán para mantener abierta la carrera rumbo a la Serie del Rey 2026.

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